Çin'in İlk Ticari Asma Monoray Hattı Wuhan'da Hizmete Açıldı

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da, Optik Vadisi Trafik Şirketi tarafından işletilen ülkenin ilk ticari asma monoray hattı hizmete girdi. Hattın ilk aşaması 10,5 kilometrelik bir mesafeyi ve altı istasyonu kapsıyor. Monoray treni, tamamen otomatik ve insan müdahalesi olmaksızın çalışıyor ve yolculara farklı bir perspektif sunuyor. Test operasyonundan bu yana büyük ilgi gören tren, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

WUHAN, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in ilk ticari asma monoray hattı Salı günü ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da halkın hizmetine sunuldu.

Hattın işletmecisi Optik Vadisi Trafik Şirketi'ne göre, projenin faaliyete geçecek ilk aşaması toplam 10,5 kilometrelik bir mesafeyi ve altı istasyonu içeriyor.

Günde 12 saat boyunca çalışan asma monoray hattında her 10 dakikada bir sefer düzenleniyor.

Seyir hızı saatte maksimum 60 kilometre olan monoray treninin çalıştırılması, istasyonlara girmesi, kapılarını açıp kapatması dahil olmak üzere tüm faaliyetleri tamamen otomatik ve insan müdahalesi olmaksızın yapılıyor.

"Optik Vadisi Fotonu" olarak da bilinen monoray treni, rayların yukarıda konumlandırılması nedeniyle baş aşağı asılı duruyor gibi görünüyor. Yolcular ayaklarının altındaki cam zemin sayesinde şehrin tadını bambaşka bir perspektiften çıkarabiliyor.

Monoray tren, Mayıs ayındaki test operasyonundan bu yana ülkenin dört bir yanından ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.