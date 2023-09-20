Çin'in Füzyon Teknolojisi Kapsamlı Araştırma Tesisi'nden Drone Görüntüleri

Çin, güneşin gücünün kaynağı olan füzyon enerjisinden elektrik üretiminde kullanılan çekirdek teknolojilerin geliştirileceği bir araştırma tesisi olan CRAFT'ın drone ile çekilmiş çeşitli görüntülerini paylaştı.