Çin'in Füzyon Teknolojisi Kapsamlı Araştırma Tesisi'nden Drone Görüntüleri
Çin, güneşin gücünün kaynağı olan füzyon enerjisinden elektrik üretiminde kullanılan çekirdek teknolojilerin geliştirileceği bir araştırma tesisi olan CRAFT'ın drone ile çekilmiş çeşitli görüntülerini paylaştı.
Çin'in bilim tesisi CRAFT'ın drone ile çekilmiş çeşitli görüntüleri
Çin, güneşin gücünün kaynağı olan füzyon enerjisinden elektrik üretiminde kullanılan çekirdek teknolojilerin geliştirileceği bir araştırma tesisi kuruyor.
Yapımı devam eden tesise "Füzyon Teknolojisi Kapsamlı Araştırma Tesisi" (CRAFT) adı verildi ve tesisin 2025'te tamamlanması bekleniyor.
CRAFT, mühendislerin füzyon enerjisi reaktörünün kilit önemdeki bileşenlerini geliştirip test edebileceği bir platform sunuyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor. (XHTV)