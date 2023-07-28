Çin'in 500 metrelik Radyo Teleskobu FAST, 16 ülkeden gözlem başvurusu aldı

Dünyanın en büyük tek çanaklı ve en hassas radyo teleskobu olan Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 16 ülkeden gözlem başvurusu aldı ve yaklaşık 6.400 saatlik gözlem onayı verdi. Başvuru konuları arasında temel olarak hızlı radyo patlamaları gözlemleri, pulsar gözlemleri ve nötr hidrojen incelemeleri yer aldı. FAST'ın gözlem ve bakım ekibi, gözlem verimliliğini daha fazla iyileştirmek ve uluslararası astronomi topluluğundan artan talebi karşılamak üzere çalışmalar yürütüyor.

Havadan çekilen panoramik fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

GUİYANG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Dünyanın en büyük tek çanaklı ve en hassas radyo teleskobu olan Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST), 16 ülkeden gözlem başvurusu aldı ve yaklaşık 6.400 saatlik gözlem onayı verdi.

Başvuru konuları arasında temel olarak hızlı radyo patlamaları gözlemleri, pulsar gözlemleri ve nötr hidrojen incelemeleri yer aldı.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde doğal yapıdaki derin ve yuvarlak bir karstik çöküntüde yer alan ve Ocak 2020'de resmi olarak faaliyete başlayan FAST, 31 Mart 2021'de de resmen dünyaya açıldı.

FAST'ın gözlem ve bakım ekibi, gözlem verimliliğini daha fazla iyileştirmek ve uluslararası astronomi topluluğundan artan talebi karşılamak üzere çalışmalar yürütüyor.

Teleskobun baş mühendisi olan Jiang Peng, kabul testinden geçen beş akıllı robot sistemi ve platformunun, gözlem süresini yılda 30 gün artırmaya yardımcı olacağını söyledi.