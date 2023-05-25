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Çin'de Yeni Akıllı Tarım Uygulamaları

Çin'de Yeni Akıllı Tarım Uygulamaları

Teknoloji Haberleri

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Guiyang'ın Kaiyang ilçesindeki fide serasında fidelerin büyüme sürecini kontrol eden bir işçi, 23 Mayıs 2023. Son yıllarda büyük veri alanındaki kalkınmaya odaklanan Guizhou eyaletinde, tarımsal üretim verimliliğini artırmak amacıyla yeni akıllı tarım modellerinin tanıtımı ve uygulanmasına hız verildi.

GUİYANG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Guiyang'ın Kaiyang ilçesindeki fide serasında fidelerin büyüme sürecini kontrol eden bir işçi, 23 Mayıs 2023.

Son yıllarda büyük veri alanındaki kalkınmaya odaklanan Guizhou eyaletinde, tarımsal üretim verimliliğini artırmak amacıyla yeni akıllı tarım modellerinin tanıtımı ve uygulanmasına hız verildi. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Teknoloji Haberler

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