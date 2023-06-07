Çin'de Geleceğin Ağlarını İçeren Bilim Parkı İnşa Edilecek

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de geleceğin ağlarını ve geleceğin endüstrilerini içeren bir bilim parkı inşa edileceği açıklandı. Parkta, temel teknolojilerle ilgili 60 araştırma projesinin tamamlanması, 10.000 seçkin yetenekli bireyin istihdam edilmesi ve 2025 yılına kadar 500 yüksek teknoloji işletmesinin gelişiminin tanıtılması ya da desteklenmesi hedefleniyor.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Nanjing şehrindeki Nanjing Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde sanal gerçeklik cihazlarını deneyen bir çocuk, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Fang Dongxu/Xinhua)

NANJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de geleceğin ağlarını ve geleceğin endüstrilerini içeren bir bilim parkı inşa edileceği açıklandı.

Nanjing belediye yönetimi ve Güneydoğu Üniversitesi tarafından ortaklaşa yayımlanan üç yıllık eylem planına göre 6G iletişimi, yeni ağlar ve bilgi meta malzemeleri alanlarına odaklanan park, Güneydoğu Üniversitesi ve Jiangning Kalkınma Bölgesi tarafından ortaklaşa inşa edilecek.

Yaklaşık 16 km karelik bir alana sahip olması planlanan park Güneydoğu Üniversitesi, Mor Dağ Laboratuvarları ve dokuz ulusal araştırma kurumunun bilimsel ve teknolojik inovasyon tesislerine ev sahipliği yapacak.

Parkta, temel teknolojilerle ilgili 60 araştırma projesinin tamamlanması, 10.000 seçkin yetenekli bireyin istihdam edilmesi ve 2025 yılına kadar 500 yüksek teknoloji işletmesinin gelişiminin tanıtılması ya da desteklenmesi hedefleniyor.