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BBC

ChatGPT Kurucusu Sam Altman'a Kız Kardeşinden Cinsel Taciz İddiası

ChatGPT Kurucusu Sam Altman'a Kız Kardeşinden Cinsel Taciz İddiası
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Ann Altman, 1997-2006 yılları arasında kardeşi Sam Altman'ın cinsel tacizine maruz kaldığı iddiasıyla dava açtı. Sam Altman ise suçlamaları reddetti ve kız kardeşine maddi destek sağladığını belirtti.

Uyarı: Bu haberde kimileri için rahatsız edici olabilecek ifadeler yer almaktadır.

Chatgpt'nin kurucusu Sam Altman'ın kız kardeşi Ann Altman, 1997 ve 2006 yılları arasında düzenli olarak kardeşi tarafından cinsel tacize maruz kaldığı suçlamasıyla dava açtı.

ABD'nin Missouri eyaletinde 6 Ocak'ta açılan davada taciz başladığında Ann Altman'ın üç, Sam Altman'ın 12 yaşında olduğu iddia edildi.

Dünyanın en çok kullanılan yapay zeka programlarından ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI'ın bir numaralı ismi Altman, annesi ve iki erkek kardeşi ile yayınladığı ortak açıklamada iddiaları reddetti.

Açıklamada, "Bütün bu iddialar tamamen yanlış. Akıl sağlığı sorunları olan bir aile üyesine bakmak son derece zor" ifadesi yer aldı.

Sam Altman, kız kardeşine maddi destek verdiğini, her ay kirasını ve faturalarını ödediğini, ev almayı teklif ettiğini, ancak kardeşinin "daha fazla para istemeye devam ettiğini" öne sürdü.

BBC'nin gördüğü mahkeme kayıtlarında ise Ann Altman'ın erkek kardeşini, "kendisini manipüle etmekle, yıllar boyunca tecavüz ve taciz etmekle, istemediği şekilde ellemekle" suçladığı yer alıyor.

İddiaları daha önce de dile getirdi

Ann Altman'ın "fiziksel olarak yaralandığı, ciddi duygusal sıkıntılar ve depresyon" yaşadığı kaydedildi.

Yaraları için almak zorunda kaldığı fiziksel ve ruhsal tedavilerin masraflarının ağır olduğu aktarıldı.

Ann Altman daha önce benzer suçlamaları X ve Medium gibi sosyal medya kanalları üzerinden yapmıştı.

Dava kayıtlarında en son tacizin Sam Altman'ın yetişkin ve Ann Altman'ın ise halen daha reşit olmadığı bir dönemde gerçekleştiği öne sürüldü.

Sam Altman, açıklamasında "kardeşine destek vermek için çok çalıştıklarını, bu durumun kendilerine ziyadesiyle acı verdiğini" söyledi.

Partneri Oliver Mulherin ile geçen yıl evlenen milyarder Sam Altman teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden.

OpenAI, 2022 yılında ChatGPT'yi yaratmıştı.

Geçen yıl Sam Altman yönetim kurulu tarafından kovulmasının ardından tekrar şirketin başına dönmüştü.

BBC
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