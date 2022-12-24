Chadwick Boseman'li Black Panther nasıl olacaktı?

Black Panther rolü ile herkesin sevgisini kazanan Chadwick Boseman maalesef kolon kanserine yenik düşerek 2020 yılında bizlere veda etti. Ölümü ile herkesi yasa boğan Boseman ikinci Black Panther filminin senaryosu eline geçmesine rağmen filmin çekimlerine başlayamadı. Peki Chadwick Boseman'li ikinci Black Panther filmi nasıl olacaktı?

Black Panther ve oğlu büyük bir maceraya atılacaktı

Black Panther filminin yönetmeni Ryan Coogler ve ortak senarist Joe Robert Cole, The New York Times'a verdikleri demeçte bu sorunun cevabını paylaştı. Buna göre aktörün 2020 yılındaki ölümünden önce tamamlanan senaryo taslağı, kral ve küçük oğluna odaklanıyordu.

İlk olarak tasarlanan senaryo kesinlikle Black Panther: Wakanda Forever filminden oldukça uzaktı. Chadwick Boseman'li film Thanos'un sonsuzluk taşlarını ele geçirdikten sonra kaybolan T'Challa'yı tamamen kaybettiğini zanneden Nakia'nın yeniden evlenmesi ve oğlu Toussaint ile başlıyordu.

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Ancak Black Panther'in Blip'ten geri dönmesi ile birlikte ikinci film, baba ve oğlun birlikte geçirdiği yaza odaklanacaktı. Oğlunun sekizinci doğum gününü kutlamak için ormanda bir ritüel yapmaya giden başrollerimiz bir tehlike ile karşılaşacak ve T'Challa'nın oğlu ile birlikte dünyayı kurtarması gerekecekti.

Filmin vizyona girdiği şekliyle denizaltının kralı Namor yine işin içinde olacaktı ve Julia Louis-Dreyfus tarafından canlandırılan CIA direktörü Val de önemli bir rol ile yine karşımıza çıkacaktı. ve yönetmenin söylediğine göre ikinci filmde Chadwick Boseman'in Black Panther olarak oldukça etkileyici sahneleri olacaktı.

Maalesef başarılı aktörün 43 yaşında hayata gözlerini yumması ile birlikte bu senaryo tamamen değiştirilmek zorunda kaldı. Chadwick Boseman'li çok daha fazla Black Panther filmi görmek isterdik. Peki siz Black Panther ve Chadwick Boseman hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.