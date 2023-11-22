CD Projekt Red Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Tanıtıldı

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sürümünü resmen tanıttı. Hem ana oyunu hem de Phantom Liberty paketini içerecek. Fiyatı henüz belli değil.

CD Projekt Red Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sürümünü resmen tanıttı. Hem ana oyunu hem de Phantom Liberty paketini içerecek. Bu kapsamda tek oyunda ana oyundaki Johnny Silverhand (Keanu Reeves) ve DLC'den Solomon Reed (Idris Elba) ile oynamak mümkün olacak.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition fiyatı ne kadar?

Ultimate Edition 5 Aralık'ta PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için fiziksel ve dijital olarak piyasaya sürülecek. Phantom Liberty'nin lansmanın hemen sonra yapılan bu duyuru, oyunun haritası Night City'yi bir kez daha gezmek isteyenleri sevindirdi.

İlk olarak 2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, hatalarla boğuşuyordu. Ancak CD Projekt Red çok sayıda güncellemeyle oyunu iyileştirdi. Bu güncellemelerden en büyüğü ise geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 2.0 paketi oldu.

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Phantom Liberty, Ekim ayında piyasaya sürüldüğünde 3 milyondan fazla satarak dikkat çeken bir başarıya imza attı. Bu kapsamında Cyberpunk 2077'nin toplam satışları ise şu anda 25 milyonu aşmış durumda. Genişleme paketi oldukça sevildi ve CD Projekt Red'in 2020'deki duyurusunu unutturmayı başardı.

Ultimate Edition ile Cyberpunk 2077'nin tüm hikayesinin yanı sıra Phantom Liberty'de sunulan yeni macerayı da deneyimlemek mümkün olacak. Bu sürüm aynı zamanda geliştirilmekte olan devam oyunu için bir sonraki adımı da hazırlıyor.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition fiyatı şu anda belli değil. Ancak normal oyun ve Phantom Liberty paketinin Epic Games Store'da 899 TL'den satıldığını belirtelim.

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