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Canva, Adobe uygulamalarına rakip oluyor

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Canva, Adobe uygulamaları ile girdiği rekabette önemli bir satın alma hamlesi ile karşımızda. Bildiğiniz gibi Canva, web tabanlı tasarım araçları sunan bir firma. Özellikle sosyal medya içerikleri için hazır tasarımlarla önemli bir boşluğu dolduruyor. Ancak Canva, profesyonel tasarımcılara uygulama yoluyla da ulaşmak istiyor. Bu anlamda Canva, Photoshop rakibi ve alternatifi Affinity Photo, InDesign rakibi Affinity Designer ve Illustrator rakibi Affinity Publisher uygulamalarını satın aldı.

Canva, Adobe Photoshop, InDesign ve Illustrator'a rakip oluyor

Yapay zeka özellikleri ile son dönemde adından söz ettiren tasarım sitesi Canva, elini yükseltti. Adobe ile sessiz bir rekabet içinde olan firma, Affinity ile bilgisayar dünyasına giriş yapıyor. Affinity, Designer, Photo ve Publisher uygulamaları, Mac, Windows ve iPad için versiyonları ile Adobe'un pazardaki en önemli rakibi.

Canva'nın ise Affinity satın alma hamlesi sonrası uygulamanın Canva ile entegre olup olmayacağı ise merak konusu. Web tabanlı çözümlere sahip olan Canva, son olarak yapay zeka özellikleri ile önemli bir değişime gitti.

Affinity arayüz ve kullanım açısından biraz daha profesyonel kullanıcılara hitap eden uygulamalara sahip. Canva ise basit ve herkesin kullanabileceği arayüzü ile ön plana çıkıyor. Bu anlamda Canva'da yaptığı açıklamada profesyonel tasarımcılara da yönelmek adına bu satın almayı gerçekleştirdiğini açıkladı. Canva, Affinity satın alma hamlesi sonrası daha detaylı ve profesyonel özellikler kazanma ihtimali var.

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Şu ana kadar Affinity uygulamalarını 3 milyondan fazla kişi satın aldı. Bu sayı Adobe uygulamalarına göre oldukça küçük bir pazar payı. Ancak Affinity, son dönemde Adobe'un abonelik sistemi yerine tek seferlik satın alma stratejisini benimsedi. Bu yeni sistem ise tasarımcıların ilgisini çekmeye başladı. Ancak Photoshop rakibi ve alternatif olan Affinity Photo, yapay zeka özelliklerine sahip değil. Bu anlamda diğer Affinity uygulamaları da Adobe karşısında sınıfta kalıyor. Ancak satın alma sonrası Canva'nın yapay zeka özellikleri de Affinity'de karşımıza çıkabilir.

Canva, sizce bu yeni Affinity hamlesi sonrası Adobe Photosop, InDesign ve Illustrator uygulamalarının rakibi hale gelebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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