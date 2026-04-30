Canikli öğrenciler finalde

Samsun Canik 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'SOS-DES-OKUL' projesiyle SOSYALFEST 2026 finalistleri arasına adını yazdırdı.

Canik 15 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bireylerde toplumsal duyarlılığı, merhamet ve sorumluluk bilincinin artırmayı hedeflediği 'SOS-DES-OKUL' adlı projesiyle Sosyal Bilimler Festivali'nde (SOSYALFEST 2026) finale yükseldi. Bu yıl 4 ana kategoride düzenlenen yarışmanın İlahiyat Kategorisi'nde finale yükselen Canikli öğrenciler, hazırladıkları projeyle yapay zeka araçlarının gündelik yaşamda sosyal bir hatırlatıcı görevi üslenmesini sağlayarak toplumsal duyarlılığı artırmayı ve akran zorbalığı gibi sosyal problemlerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Türkiye ve yurt dışı merkezli birçok üniversitenin kurumsal paydaşlığında gerçekleştirilen yarışmada Canikli genç zihinlerin elde ettiği başarı alkışları topladı.

Canik 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi öğrencileri Şaban Konuşuk, Mustafa Alperen Aslan, Refik Eren Yoldaş ve İhsan Tüfekçi tarafından geliştirilen projenin danışmanlığını ise okulun Felsefe Grubu Öğretmeni Aslı Akyüz Gündüz tarafından gerçekleştiriliyor. Okul Müdürü Muammer Kayhan, yarışmada hedeflerinin birincilik olduğunu ifade ederek finale kalan öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Canik 15 Temmuz Ömer Halidemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenecek olan yarışmanın finalinde jüri karşısına çıkacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı