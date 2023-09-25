Microsoft ile Activision arasındaki satın alma anlaşmasının resmileşmesi için geri sayım başladı. Anlaşmanın bir parçası olarak tüm Call of Duty oyunları Xbox Game Pass'e eklenecek.

Microsoft ile Activision arasındaki 69 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının resmileşmesi için artık geri sayım başladı. Bu süreçte düzenleyici kurumların soruşturmaları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan iki şirket, görünüşe göre işleri yoluna koymaya başladı ve son gelen bilgilere göre 18 Ekim'e kadar anlaşmaya noktayı koymaya hazırlanıyor. Bununla birlikte kısa bir süre önce Xbox Game Pass abonelerini fazlasıyla sevindiren önemli bir iddia ortaya atıldı.

Call of Duty oyunları Xbox Game Pass'e geliyor

Game Pass ile ilgili sızıntıları ve haberleriyle bilinen Game Pass Tracker, Microsoft ile Activision arasındaki anlaşmanın resmiyete dökülme sürecinde önemli bir gelişmeyi paylaştı. Buna göre çok yakında tüm Call of Duty oyunları Game Pass kütüphanesine eklenecek.

"??BREAKING #GAMEPASS NEWS?? Stop scrolling! ?? Looks like Activision is gearing up for something BIG! In fact, it *LOOKS* like all Call of Duty games are coming to #GamePass Try buying Call of Duty: Black Ops II, and you'll see this message: ?? "Receive this item for… — Game Pass Tracker on ?? (@gamepasstracker) September 24, 2023

Bu haberin ortaya çıkış şekli de oldukça ilginç. Zira bir oyuncu Call of Duty: Black Ops II'yi satın almak için Microsoft Store'a gittiğinde "Bu öğeyi oyun aboneliğinizle ÜCRETSİZ olarak alın! (Game Pass) Ödeme yapın ve sonsuza kadar sizin olsun!" şeklinde bir ifadeyle karşı karşıya kalıyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama olmasa da bu durum Activision'un Call of Duty serisini Xbox Game Pass servisine getirmek için çalıştığının bir göstergesi.

Xbox Game Pass'e gelecek yeni oyunlar açıklandı

Paylaşılan ekran görüntüsünün Brezilyalı bir kullanıcıya ait olduğunu belirtelim. Öte yandan aynı adımları izlediğimizde şu an için böyle bir bildirinin karşımıza çıkmadığını da eklemekte fayda var. Ancak burada bölgesel bir deneme olduğu düşüncesini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor.

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