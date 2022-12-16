Oyun dünyasında rekor üstüne rekor kıran Call of Duty: Modern Warfare 2, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Peki nasıl alınır?

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen ve çıktığı günden itibaren Steam'in en çok oynanan oyunlar listesinde zirveyi zorlayan Call of Duty: Modern Warfare 2, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bu sayede oyuncular, herhangi bir ücret ödemeden deneyimleyebilecekler.

Call of Duty: Modern Warfare 2, 19 Aralık'a kadar ücretsiz!

FPS oyunu denince akla gelen isimlerden COD: MW 2, 2022 yılı sürümüyle oyuncular tarafından oldukça ilgi gördü. Öyle ki oyun, çıkışından sonra 10 gün içerisinde dünya çapında 1 milyar dolarlık kazançla seri için yeni bir rekor kırdı.

Call of Duty'nin resmi internet sitesinde yayınlanan blog yazısına göre Call of Duty: Modern Warfare 2, 15 Aralık saat 21.00 itibariyle ücretsiz olarak indirilebilir. 19 Aralık'a kadar geçerli kampanya süresince oyuncular, yalnızca çoklu oyuncu modunu oynayabilirler.

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Oyuncular; ücretsiz oynama seçeneği ile yalnızca Shipment, Farm 18 ve El Asilo haritalarına erişebilirler. Aynı zamanda bunlara uygun olan Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination ve Hardpoint modlarını da oynayabilirler.

Call of Duty: Modern Warfare 2, şu anda PC, Xbox ve PlayStation konsollar için indirebilir. PC kullanıcıları, hem Steam hem de Battle.net dijital mağazaları üzerinden ulaşabilirler. Oyunu ücretsiz olarak indirebileceğiniz tüm platformlar ise şu şekilde;

COD: MW 2 Steam sayfası

COD: MW 2 Battle.net sayfası

COD: MW 2 PlayStation sayfası

COD: MW 2 Xbox sayfası

COD: MW 2 sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit veya daha üstü

İşlemci: Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz veya daha yükseği

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7850 2GB

RAM: 8 GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısını

Ses kartı: DirectX 11 Compatible

Peki sizler kısa süreliğine ücretsiz olan COD: MW 2 hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!