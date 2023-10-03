Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu (YHD) inşasının Endonezya için iyi bir öğrenme fırsatı olduğunu ve gelecekte ulaşım sektöründe Çin ile daha fazla işbirliği yapmayı hedeflediklerini söyledi.

2. Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nun (YHD) çeşitli görüntüleri

Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, Xinhua'ya verdiği özel röportajda Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu (YHD) inşasının Endonezya için iyi bir öğrenme fırsatı olduğunu ve gelecekte ulaşım sektöründe Çin ile daha fazla işbirliği yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında dönüm noktası niteliğindeki bir proje olan Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu, tamamen Çin demiryolu sistemlerini, teknolojisini ve endüstriyel bileşenlerini kullanan yurtdışındaki ilk yüksek hızlı demiryolu projesi olma özelliğini taşıyor.

"Cakarta- Bandung YHD neden bizim hedefimiz ya da kalkınma planımız haline geldi?

Bence bu, bir yandan bağlanabilirlik kurarken diğer yandan da bize öğrenme fırsatları sunan çok stratejik bir teknoloji.

Şu anda yaptığımız şey teknolojik bir atılım.

Çin'e gelince, elbette Çin'in hem nicelik hem de nitelik açısından hızla geliştiğini görüyoruz.

Çin'in gerçekleştirdiği teknoloji transferi süreci, nihayetinde yüksek teknik özellikleri tamamlayacak.

Çin'i seçmemizin nedeni bu.

Aslında tüm ulaştırma sektörlerinde Çin'in bize sunduğu örnekler mevcut.

Bu işbirliğinin yoğun olmasını ve bize öğrenme ve katkı sağlama olanağı sunmasını umuyoruz."

Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu, Endonezya'nın başkenti Cakarta ile Batı Cava eyaletinin merkezi Bandung'u birbirine bağlıyor.

Saatte 350 kilometre tasarım hızına sahip olan 142,3 kilometre uzunluğundaki demiryolu, iki şehir arasındaki üç saati aşkın yolculuk süresini yaklaşık 40 dakikaya indirecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cakarta'dan bildiriyor. (XHTV)