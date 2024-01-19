Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Kübra'nın gala töreni gerçekleşti

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı, Taylan Biraderler imzalı Netflix dizisi Kübra'nın gala töreni, heyecan ve merakla beklenen bir atmosferde Galataport'ta gerçekleşti. ShiftDelete.Net'in kurucusu Hakkı Alkan da bu etkinliğe katıldı. Peki neler yaşandı?

Kübra'nın galası düzenlendi!

Geceye, dizinin yönetmenleri Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın yanı sıra, başta Çağatay Ulusoy olmak üzere oyuncu kadrosu da büyük ilgi gösterdi. Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yanı sıra yapımcı Onur Güvenatam da geceye katılarak dikkatleri üzerine çekti.

Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği, Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan Kübra, İstanbul'un arka mahallelerinde yaşayan genç ve mütevazi Gökhan'ın sıradan hayatının gizemli mesajlarla nasıl değiştiğini konu alıyor.

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Gökhan, kendisine gelen mesajlarla, sanal bir uygulamada bulunan Kübra isimli hesaptan, beklenmedik olaylar ve bilgilerle dolu bir dünyaya adım atar. 18 Ocak'ta tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak dizi, izleyicilere sürükleyici bir hikaye vadediyor.

Dizinin yönetmenleri Yağmur Taylan ve Durul Taylan, senaristler Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı ile birlikte, Gökhan'ın yaşadığı sıradışı olayları ekrana taşıyarak izleyicilere karanlık ve aydınlık arasındaki savaşı sunacaklar.

Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy'un yanı sıra Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahsen Eroğlu, Cihan Talay ve Aytek Şayan gibi deneyimli isimlerin bulunduğu dizi, izleyicilere sürükleyici bir atmosfer vadediyor.