BYD, Denza Sedan Modelini Tanıtırken Mercedes-Benz Adını Kullandı

Otomobil dünyası, ilginç bir ortaklık oyununa sahne oluyor. BYD ile Daimler ile (Mercedes-Benz) yollarını ayırmasına rağmen, Denza sedan modelini tanıtırken "Mercedes-Benz" adını kullanarak Almanya'yı karıştırdı.

BYD Denza sedan görücüye çıktı

Daimler ile geçtiğimiz yıllarda ortaklık kuran BYD, yakın zamanda hisselerin çoğunu satın alarak ortaklığı sonlandırdı. Şirketin yeni modelini tanıtırken Mercedes-Benz'e yer vermesi otomobil dünyasını karıştırdı.

BYD, yeni lüks sedanını tanıtırken "Mercedes-Benz ve BYD'nin yeni lüks sedanı" ifadelerini kullandı. Bu durumun otomobil dünyasında "müşterek marka" olarak tanımlanan ve her iki markanın da birlikte kullanıldığı bir stratejiye uymadığı belirtiliyor.

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Paylaşılan fotoğraflarda yeni Denza oldukça şık ve aerodinamik bir tasarıma sahip oldu görülebiliyor. Şirket, bu sedanı "çarpıcı tasarım ve yenilikçi teknolojileriyle birinci sınıf yeni enerji sedanı" olarak tanımlıyor. Fotoğraflar tasarımı net bir şekilde gösterse de yenilikçi özelliklerin BYD'nin açıklanmayan yeni teknolojilerine dayanıyor.

Otomobilin tasarımı, daha önce Audi'de görev yapmış olan Wolfgang Egger imzasına sahip. Konu hakkında açıklama yapan Egger, "Denza, Tasarım aynı anda hem heyecan verici hem de lüks araç." ifadelerini kullandı.

BYD, Denza sedan ile "Çin menşeli elektrikli lüks sedanları dünya standartlarına taşımayı" hedefliyor. Bu iddialı hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise önümüzdeki aylarda göreceğiz. Aracın yılın sonuna kadar satışa sunulması bekleniyor.

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