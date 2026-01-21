Haberler

Bu gerçek olabilir mi? Pasaportunun arkasını yırttı, gördüğü karşısında şoke oldu

Pasaportların arkasında çip olduğunu öğrenen bir vatandaş pasaportunu yırtarak "dinleniyoruz" iddiasında bulundu; görüntüler sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Bir vatandaş, pasaportların arka kısmında çip bulunduğunu öğrendiğini söyleyerek pasaportunu yırttı. Pasaportların "dinlendiğini" iddia eden adamın o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, videonun altına çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, "İnsanlar hepten paranoyak oldu", "Bu çip o bildiklerinden değil" ve "Allah akıl fikir versin" gibi ifadelerle tepki gösterdi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

