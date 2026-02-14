BTK, 9 canlı yayın uygulamasına erişim yasağı getirdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 14 Şubat 2026 tarihinde aldığı kararla aralarında Bigo Live, MICO ve SoulChill gibi popüler platformların da bulunduğu 9 canlı yayın uygulamasına erişim engeli getirdi.

POPÜLER CANLI YAYIN UYGULAMALARINA ERİŞİM ENGELİ

İdari tedbir kapsamında uygulanan bu karar sonrası, kullanıcılar söz konusu uygulamalara ve internet sitelerine Türkiye üzerinden erişim sağlayamıyor.

Erişim yasağı getirilen uygulamalar şu şekilde:

Bigo

MICO

SUGO

Poppo

MIGO

SoulChill

LiveMe

Cheero

LopMe