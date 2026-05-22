Meslek lisesi öğrencileri işaret dilini yapay zekayla sese dönüştürdü

Bolu'da lise öğrencileri tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sistem, işaret dili hareketlerini anlık olarak yazı ve sese dönüştürerek engelli bireylerin iletişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bolu Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri tarafından geliştirilen yapay zeka destekli işaret dili tanıma sistemi, işitme ve konuşma engelli bireylerin iletişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Öğrencilerin geliştirdiği proje, işaret dili hareketlerini kamera aracılığıyla anlık olarak algılayarak yazı ve sesli çıktıya dönüştürüyor.

Bilgisayar, tablet ve cep telefonu üzerinden çalışabilen sistemin, ek donanıma ihtiyaç duymadan kullanılabildiği belirtildi. Sistemin internet bağlantısı olmadan da çalışabilen yapay zeka modeli sayesinde farklı işaret dili komutlarının tanınabildiği ifade edildi. Öğrenciler, geliştirdikleri sistemle engelli bireylerin günlük yaşamda daha erişilebilir iletişim imkanına kavuşmasını hedefliyor.

Engelli bireylerin dijital ortamda işlerini kolaylaştırmak istediklerini belirten 10. sınıf öğrencisi Yusuf Eymen Özcan, "Burada engelli bireylerin dijital ortamda klavye kullanımını daha da kolaylaştırmak istedik. Kamera karşısından el hareketlerimizle bazı kelimeleri atadık. El hareketlerimizi gösterdiğimizde direkt o kelimeleri klavyeye yazıyoruz. İnternet ortamında araştırarak, yurt dışından da örnekler alarak arkadaşımla birlikte bu projeyi bulduk. Öğretmenimiz Yusuf Akgül'ün yardımlarıyla da ve yapay zekadan da yardım alarak bu projeyi tasarladık. İstediğiniz kadar komut algılayabiliyor ama şu anda sadece 5 tane komut atadık ama isterseniz elinizin 40 tane farklı fotoğrafını çekip 40 farklı örnek alıp istediğiniz kadar kelimeyi programımıza atayabiliyoruz" dedi.

"İnternete ihtiyaç duymadan çevrim dışı çalışıyor"

Sistemin harici bir donanıma ihtiyaç duymadığını vurgulayan 10. sınıf öğrencisi Mehmet Akif İlter ise "Bu projemizde sensörler veya harici hiçbir şey yok. Sadece el hareketlerimizi görsel algılama yetenekleriyle birlikte elimize uygun metin yapıyoruz. Resimler yardımıyla elimizdeki şekil algılanıyor ve yazıya dönüştürülüyor. Android sistemlerinde kullanılabiliyor. Bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Çevrim dışı bir uygulama olduğu için internete ihtiyaç duyulmuyor. İçine kodladığımız veriler sayesinde bu uygulamayı geçerli kılıyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı