Bolu'da öğrenciler tasarladıkları mini robotlarla yarıştı

Bolu'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Teknoloji Festivali'nde öğrenciler, kendi tasarlayıp ürettikleri mini robotlarla kıyasıya mücadele etti.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Teknoloji Festivali, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda düzenlendi. Sadece Bolu'dan değil, farklı illerden de geniş katılımın sağlandığı ulusal düzeydeki yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan toplam 68 takım katıldı. Geleceğin mühendis adayları, kendi okullarında ürettikleri mini robotlarla 'Çizgi İzleyen', 'Mini Sumo' ve 'Robo Hokey' kategorilerinde şampiyonluk için ter döktü.

"Oğlum yarışacak, çok heyecanlıyım"

Yarışmada yer alan oğlunu izlemeye gelen Meryem Çoban, "Oğlum yarışacak, çok heyecanlıyım. Çok istekliydi, kendi kendine çok çabaladı. Gayret sarfetti" dedi.

Yarışmacılardan daha fazla heyecanlı olduğunu dile getiren Serkan Canlı da, "Şu an için çok heyecanlıyım. Evladım ve evlatlarımız yarışıyor. Onlar kadar değil, onlardan daha fazla heyecanlıyım. Buradan büyüklerimize teşekkür etmek istiyorum. Buna kim vesile olduysa, Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Bolu Bilsem olarak hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Çocuklar bilgisayar ve teknolojiyi kullanarak güzel şeyler üretiyorlar. Şu an belki de başlangıçtalar. Evladım da buna vesile oluyor. Çocuklarımızın da hepsi pırıl pırıl. İnşallah hayatları boyunca da mutlu olurlar. Ülkemize yararlı birey olarak yetişirler" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimizi teşvik ediyoruz"

Okul idarecisi Salih Gökmen, okul olarak geldiklerini ifade ederek, "Biz Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak yarışmaya katıldık. Öğrencilerin yeni bir şeyler ortaya koymaları açısından çok önemsiyoruz, okul olarak da idare olarak da. Öğrencilerimizi teşvik ediyoruz" diye konuştu.

"Yarışmamız ulusal düzeyde gerçekleşiyor"

İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emine Karaoğlan ise, yarışmanın ulusal düzeyde gerçekleştiğini belirterek, "Bu aslında bir yıllık çalışmanın final yarışları. Bir yıl boyunca bizim okulumuzda Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde bir çalışma yürütüldü. Öğrenciler okullarında arta kalan zamanda tasarımlarını, üretimlerini ve robotlarını kendileri gerçekleştirdiler. ve sonunda üç kategoride yarışmaya başvuru yaptılar. Sadece bizim ilimizden değil, farklı illerden de 35 okul başvuru yaptı. Yarışmamız ulusal düzeyde gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı