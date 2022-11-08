BMW i7'yi test ettik! Yok böyle bir canavar

Yeni BMW i7 serisi, otomobil dünyasında yeni bir sayfa açmayı başardı. Alman üreticinin tam elektrikli modeli, yenilenmiş tasarımı ve güçlü elektrikli motoruyla dikkatleri üzerine çekiyor. Biz de yeni i7 modelini sizler için test ettik.

BMW i7 neler sunuyor?

ABD'de gerçekleştirilen lansman kapsamında BMW'nin içten yanmalı, hibrit ve tam elektrikli modelleri görücüye çıktı. Yeni BMW i7'nin tam elektrikli versiyonu ise hem iç hem de dış tasarımıyla merak uyandırdı. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, ABD'de gerçekleştirdiği sürüş testinde i7 deneyiminden bahsetti.

BMW'nin i7 modeli, 400 kW-544 HP güç ve 745 Nm tork üreten elektrik motorlara yer veriyor. Tamamen elektrikten gücünü alan aracın 0'dan 100 km/s hızlanma ise yalnızca 4.7 saniye sürüyor. Ayrıca Alman üreticinin açıklamasına göre, tek şarjla 590 km ila 625 km menzil mümkün.

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Yeni modelin iç dizaynı da dikkat çekiyor. Tamamen elektriğe ek olarak, yazılım ve otomasyon tarafında da bazı yeniliklere sahip. i7'de eller serbest sürüş sağlayan gelişmiş yardım sistemi ve kavisli sinema ekranı gibi deneyimler bulunuyor.

BMW i7 fiyatları

i7 PHEV: 117 bin 555 sterlin

i7 Elektrik: 108 bin 305 sterlin

Yeni modelin 2023 yılında satışa çıkması bekleniyor. BMW i7 Türkiye satış fiyatını bilmek henüz mümkün değil. Ancak global pazarda segmentine göre oldukça rekabetçi bir fiyat etiketiyle sunulduğunu belirtmek gerekiyor.

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