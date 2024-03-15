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Black Mirror 7. Sezonunun Tarihi Açıklandı

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En popüler bilim kurgu dizilerinden biri olan Black Mirror'ın 7. sezonunun 2025 yılında yayınlanacağı duyuruldu. Yeni sezon 6 bölümden oluşacak.

En popüler bilim kurgu dizileri arasında yer alan Black Mirror, dünyanın dört bir yanından milyonlarca izleyiciye sahip. Toplam altı sezondan oluşan dizinin en son bölümleri geçen sene geldi. Son olarak hayranların sevineceği bir duyuru yapıldı. Öyle ki Black Mirror 7. sezonunun geleceği açıklandı. Peki ne zaman? İşte Black Mirror 7. sezon tarihi…

Black Mirror 7. sezon tarihi ne zaman?

Bilmeyenler için Charlie Brooker'ın yazarlığını yaptığı efsane Black Mirror dizisi, teknolojinin insan hayatına karanlık etkilerini sorgulayan bir antoloji dizisidir. Her bölümünde farklı bir hikayenin anlatıldığı ve yeni karakterlerin kameraya çıktığı dizi, izleyen kişilerden olumlu geri dönüşler alıyor. Bu bağlamda Black Mirror 7. sezon merakla bekleniyordu. Bugün, beklenen açıklama geldi.

Netflix, resmi web sitesi üzerinden yayınladığı blog gönderisi ise Black Mirror 7. sezonun 2025 yılında yani önümüzdeki sene seyirciye sunulacağını açıkladı. Aktarılan bilgilere göre yeni sezon, 6 bölümden oluşacak. Çekimlere başlandığı belirtiliyor.

IMDb'ye göre en iyi Black Mirror bölümleri

Yeni sezon ile ilgili pek fazla bilgi yok ancak seyircileri heyecanlandıran bir spoiler var. Buna göre hangisi olduğu bilinmeyen bir bölüm, 4. sezonun ilk bölümü USS Callister'ın devamı olacak. Nasıl bir yapımla karşılaşacağımızı, önümüzdeki yıl göreceğiz.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Black Mirror 7. sezonundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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