Bir ülke daha Ukrayna'ya Bayraktar TB2 hediye ediyor!

Geçtiğimiz Mayıs ayında Litvanya Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyanın bir benzeri yaşanıyor. Bu seferde Kanada Ukrayna Topluluğu global bir kampanya başlattı. Burada 7 milyon Kanada doları (5.4 milyon ABD dolar) toplanması hedefleniyor. Ardından Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alınarak Ukrayna'ya hediye edilecek.

Kanada halkı Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA hediye edecek!

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş önümüzdeki hafta itibariyle 5. ayına girecek. Bu süreçte iki taraf da çok sayıda kayıp verdi. Fakat Rusya, onlarca kez ikmal hatları ve lojistik konvoyları yok edilmiş olsa da savaşı sürdürmekte diretiyor.

Tabii durum böyle olunca Ukrayna'ya tüm dünya ülkelerinden gelen destekler artmaya devam ediyor. Üstelik yalnızca devletler ve şirketlerden değil, artık halklardan da direkt olarak destek alıyor. Bunun en büyük örneğini Litvanya'da gördük.

Bayraktar TB2, S-300 füzesinden sağ çıktı!

Litvanya halkı 2 ay önce Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA hediye etmek için bir kampanya başlattı ve hedefine ulaştı. Tabii durumu öğrenen Baykar bu hava aracını kendi hediye ederek toplanan paranın Ukrayna halkına insani yardım amacıyla verilmesini istediklerini söyledi.

Buna benzer bir olayı Ukrayna halkı kendi içinde de yaşadı. Ünlü TV sunucusu Serhiy Prytula tarafından başlatılan "Halkın Bayraktar'ı" kampanyasına büyük bir katılım sağlandı. Burada amaç 15 milyon dolar toplayarak 3 adet SİHA almaktı. Fakat Litvanya'da olduğu gibi Baykar burada toplanan paranın yine insani yardım amacıyla kullanılmasını isteyerek 3 SİHA'yı hediye etti.

Şimdiyse Kanada Ukrayna Topluluğu bir kampanya başlattı. Burada 7 milyon Kanada doları (5.4 milyon ABD doları) toplanacak. Karşılığında ise Bayraktar TB2 alınarak Ukrayna'ya hediye edilecek. Tabii paranın toplandığı hesap yeni açıldığı için henüz içerisinde 12 bin 450 Kanada doları var. Fakat tüm dünyadan gelecek destekle kısa sürede hedefe ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Ukrayna'da kaç tane TB2 var?

Ukrayna'nın savaş öncesi Türkiye'den 12 adet Bayraktar TB2 aldığı ve 24 adet de sipariş verdiği biliniyordu. Hatta bununla da yetinmeyerek Ukrayna'da Baykar ortaklığıyla bir fabrika açarak orada da üretim yapılmasına karar verilmişti.

Fakat Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov tarafından yapılan son açıklama bazı gizli tutulan bilgiler gün yüzüne çıktı. Reznikov'un dediğine göre Ukrayna tarafından satın alınan Bayraktar TB2 sayısı 50'ye ulaştı. Buna hediye edilen 4 adet TB2 dahil değil. Ancak Baykar'ın Şubat ayından beri üretim hattının büyük bir kısmını Ukrayna'ya ayırdığı doğrulanmış oldu.

TB2'lerin ise 5 milyon Euro/ 6 milyon Dolar civarı bir fiyata satıldığını biliyoruz. Bu durumda Ukrayna'nın yalnızca SİHA'lar için 250+ milyon Euro ödediğini söyleyebiliriz. Yer kontrol istasyonları ve o dönemki kuru göz önüne alırsak, 4.5 milyar TL'nin üzerinde bir meblağ ortaya çıkıyor.

TB2 SİHA özellikleri

Haberleşme menzili: <300 km – Uydu kontrolü ile sınırsız

Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot

Faydalı yük kapasitesi: 150 kg

Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da çok amaçlı AESA Radar

Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat

Yakıt kapasitesi / tipi: 300 Litre / benzin

Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)

Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg

Havada kalış: 27 Saat

Kanat açıklığı: 12 metre

Yükseklik: 2.2 metre

Uzunluk: 6.5 metre

İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor

Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet

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