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BİLSEM Öğrencileri Röntgensiz Görüntüleme Cihazı Geliştirdi

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Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören lise öğrencileri, kırık tedavisinde implantın durumunu röntgensiz görüntüleyen biyomedikal cihaz geliştirdi. Radyasyon maruziyetini azaltmayı hedefleyen proje, manyetik alan kullanarak implantın konumunu tespit ediyor ve doktorlara 3 boyutlu görüntü sağlıyor.

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören lise öğrencileri, kırık tedavisinde implantın durumunu röntgensiz görüntüleyen biyomedikal cihaz geliştirdi.

BİLSEM öğrencileri 15 yaşındaki Mahmut Eren Demir, Hasan Salih Kahraman ve Altuğ Kartal, fizik öğretmeni Adem Akkuş'un danışmanlığında kırık tedavisinde radyasyon maruziyetini azaltmak amacıyla proje geliştirmeye karar verdi.

Yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların ardından öğrenciler, kırık tedavisinde implantı röntgensiz görüntüleyen biyomedikal cihaz ortaya çıkardı.

Radyoaktif ışınlar yerine manyetik alandan yararlanılan cihaz için patent başvurusunda bulunuldu.

"Çalışmalarımız olumlu sonuçlandı"

Proje danışmanı Adem Akkuş, AA muhabirine, Türkiye'de tek olduğunu belirttiği "Biyomedikal Atölyesi"nde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Akkuş, 3 öğrenciyle kırık tedavisinde implantı röntgensiz görüntüleyen cihaz geliştirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İmplant, hiçbir zararı olmayan elektromanyetik alanlarla tespit ediliyor, işlemesi yapılıyor, mekanik olarak hareket ettiriliyor ve görüntü olarak kodlarla ekrana yansıtılıyor. Ayrıca üzerinde bulunan projeksiyonla da doktor herhangi bir ekrana bakmadan implantın konumunu 3 boyutlu olarak görebiliyor."

Proje sürecinde yaptıkları çalışmalardan bahseden Akkuş, "Doktor ekibiyle birebir görüşmemiz oldu. Aynı zamanda yüzlerce patent dosyası, yüzlerce akademik yayın incelenerek bu ürünün varlığı, işe yarayıp yaramadığı, danışman ortopedist doktorlarla yapılan beyin fırtınası sonucu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Akkuş, projeyle radyasyon yayılımı nedeniyle özellikle çocukların ve hamile kadınların yaşadığı mağduriyeti gidermeyi amaçladıklarını kaydetti.

"Bu alandaki eksikliği tamamlamak için projeyi hayata geçirdik"

Öğrenci Mahmut Eren Demir, projeye başlamadan önce, biyomedikal alanında çok sayıda ameliyat videosu izlediklerini, birçok tez ve makale okuduklarını ve sayısız patent dosyası taradıklarını anlatarak, "Dünya çapında bu alanda bir eksiklik olduğunu fark ettik. Bu eksikliği tamamlamak amacıyla projeyi hayata geçirdik." dedi.

Hasan Salih Kahraman da radyasyon içeren röntgen cihazlarının çocuklar ve hamileler için risk oluşturduğuna işaret ederek, "Röntgen yerine manyetik alandan yararlanarak bu projeyi geliştirdik. Manyetik alandan yararlanarak implantımızın yerini röntgen kadar nokta atışı tespit edebiliyoruz." diye konuştu.

Altuğ Kartal röntgende radyasyon maruziyetine dikkati çekerek, "Amacımız, hastaların röntgen nedeniyle radyasyon almamasını, cep telefonunun yüzde 1'i büyüklüğünde elektromanyetik alan oluşturarak bundan zarar görmemelerini sağlamak." dedi.

Kartal, cihazın doktorlara implantı daha kısa zamanda tespit etme imkanı da sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Teknoloji

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