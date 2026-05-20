Bilim Kafe'de sosyal ilişkilerde psikolojik süreçler konuşuldu

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünce düzenlenen ve bilimi toplumla buluşturan Bilim Kafe etkinliğinde bu kez "Sosyal İlişkilerde Psikolojik Süreçler" konuşuldu.

Konuralp'teki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen Bilim Kafe etkinliğine, Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, öğrenciler ve yurt personelleri katılım sağlarken, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Furkan Tosyalı konuşmacı olarak yer aldı.

"Önemli bir köprü"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Duygu Özdemir Cömert, Bilim Kafe buluşmalarının Düzce Üniversitesi'nin topluma katkı misyonu doğrultusunda önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti. Düzce Üniversitesi'nin, akademik bilgiye erişimi yaygınlaştırmayı ve toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda destek sunmayı önemsediğini dile getiren Cömert, katılımcıların talep ettikleri konularda her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Etkinliğin davetli konuşmacısı Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Furkan Tosyalı, "Görünmez Bağlar: Sosyal İlişkilerde Psikolojik Süreçler" adlı sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Konuşmasında bireylerin farkında olmadan kurduğu psikolojik bağlara değinen Tosyalı, modern dünyada insan ilişkilerinin sadece fiziksel veya sözel etkileşimlerden ibaret olmadığını vurguladı. İnsan zihninin çocukluk döneminden itibaren geliştirdiği bağlanma stillerinin, yetişkinlikteki sosyal, arkadaşlık ve romantik ilişkileri doğrudan şekillendirdiğini belirten Tosyalı, empati yeteneği, ayna nöronların işleyişi ve sosyal algı gibi mekanizmaların bireyler arasındaki görünmez bağları nasıl inşa ettiğini bilimsel verilerle açıkladı.

Günümüz dijital çağında yüzeyselleşen ilişki modellerine de dikkat çeken Ahmet Furkan Tosyalı, sağlıklı ve sürdürülebilir bağlar kurabilmek için bireyin önce kendi dahili süreçlerini, savunma mekanizmalarını ve duygusal ihtiyaçlarını anlamlandırması gerektiğinin altını çizdi.

Etkinlik, Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert tarafından Doç. Dr. Ahmet Furkan Tosyalı'ya teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

