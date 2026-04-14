Yağmur damlalarından enerji elde edebilen hibrit panel sistemi

Güneş ışığının yanı sıra, yağmur damlalarından da enerji üretebilen hibrit bir panel sistemi geliştirildi. Bu sistem, klasik güneş panellerine entegre edilen özel bir katman sayesinde, yağışlı havalarda da enerji üretimi sağlıyor.

Bilim insanları, güneş ışığının yanı sıra yağmur damlalarından da enerji elde edebilen hibrit bir panel sistemi geliştirdi.

Güneş ışığının ardından artık yağmur damlalarından da enerji elde edilebilecek. Bilim insanları, yenilenebilir enerji alanında dikkat çeken yeni bir teknolojiye imza atarak, güneş ışığının yanı sıra yağmur damlalarından da enerji elde edebilen hibrit bir panel sistemi geliştirdi.

Geliştirilen sistem, klasik güneş panellerine entegre edilen özel bir katman sayesinde yalnızca güneş ışığından değil, aynı zamanda yağmur damlalarından da elektrik üretebiliyor. Sistem, "triboelektrik nanogeneratör" adı verilen bu teknoloji ile su damlalarının yüzeye çarpması sırasında oluşan statik elektriği enerjiye dönüştürüyor. Böylece güneş ışığının olmadığı yağışlı havalarda da düşük seviyede enerji üretimi mümkün hale geliyor.

Uzmanlar, sistemin tek başına yüksek enerji üretimi sağlamadığını ancak güneş panellerine destek olarak toplam verimliliği artırabileceğini belirtiyor. Özellikle sık yağış alan bölgelerde bu tür hibrit sistemlerin daha verimli çalışabileceği ifade ediliyor.

Yeni teknolojinin henüz laboratuvar aşamasında olduğu ve ticari kullanıma geçmesi için daha fazla geliştirme gerektiği kaydediliyor. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
