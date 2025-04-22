Bilim İnsanları Işığın 'Optik Rotatum' Yapısını Keşfetti

BİLİM insanları, ışığın 'optik rotatum' adlı yeni yapısını keşfettiklerini açıkladı.

Harvard Üniversitesi John A. Paulson Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu'ndaki araştırmacılar, ışık ışınlarının yeni bir türünü keşfetti. Bu ışınlar, hareket ederken yalnızca bükülmekle kalmayıp aynı zamanda hızları farklı bölgelerde değişerek benzersiz desenler oluşturuyor. Işığın bu davranışı, doğada sıkça görülen spiral şekillere benziyor. Araştırmacılar, ışığın burgu şeklindeki torkunun zamanla nasıl değiştiğini tanımlamak için 'optik rotatum' terimini kullandı.

Fibonacci sayı dizisini (Da Vinci Şifresi ile ünlenen) yansıtan optik rotatum, bir deniz kabuğunda, ayçiçeği tohumlarında ve ağaç dallarında görülen logaritmik bir spiral şeklinde yayılıyor. Bu beklenmedik bağlantı, ışığın temel davranışları ile doğanın evrensel desenleri arasındaki ilişkiye dair yeni ipuçları sunuyor.

Endüstriyel uygulamalarda yüksek yoğunluklu lazerler ve büyük kurulumlar kullanılarak tork değiştiren ışıklar gösterilmişken, Harvard ekibi bu teknolojiyi çok daha düşük maliyetli ve entegre bir cihazda gerçekleştirdi. Bu sayede, optik rotatum teknolojisinin gerçek dünyada kullanılabilirliği ve endüstriyle uyumluluğu artırıldı.

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nden Doçent Ahmed Dorrah çalışmaya ilişkin, "Bu, araştırmamızın beklenmedik en önemli noktalarından biriydi. Umarım uygulamalı matematikte uzmanlaşmış diğer araştırmacılara, bu ışık desenlerini daha fazla incelemeleri ve evrensel imzalarına dair benzersiz içgörüler edinmeleri konusunda ilham verebiliriz" ifadelerini kullandı.