Bethesda'nın yeni oyunu Starfield sessiz bir kahramana sahip olacak

Bethesda'nın en yeni bilim-kurgu rol yapma oyunu Starfield, sessiz bir kahramana sahip olacak. Baş tasarımcı Emil Pagliarulo, sessiz kahramanın tercih edilmesinin Fallout 4'e gelen olumsuz tepkilerin etkili olduğunu belirtti. Starfield'ın oyunculara maksimum ifade yelpazesi sunmak isteyen tasarımcıları, seslendirilmemiş bir kahramanın daha iyi bir deneyim sağlayacağına karar verdi.

RPG oyunlar denince akla ilk gelen oyun şirketi olan Bethesda'nın en yeni bilim-kurgu rol yapma oyunu Starfield çıkışına çok az bir süre kaldı. 1 Eylül'de Premium sürüm satın alanlara, 6 Eylül'de Standart sürüm ve Game Pass sahiplerine yayınlanacak oyun hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı.

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Starfield ile Fallout 4 arasındaki en büyük fark, Bethesda'nın bu sefer sessiz bir kahraman seçmiş olması. Ancak şirketin açıkladığına göre durum her zaman böyle değildi.

Baş tasarımcı Emil Pagliarulo yakın zamanda Polygon'a verdiği bir röportajda Bethesda'nın yaklaşmakta olan bilimkurgu RPG'sinde sessiz bir kahramana yer verme kararı hakkında konuştu. Bethesda'nın Fallout 4'e yönelik olumsuz hayran tepkisi nedeniyle mi bu yöne gittiği sorulduğunda Pagliarulo bunun da bir faktör olduğunu söyledi.

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Hayranlar Fallout 4'ün seslendirilmiş kahramanının 13.000'den fazla diyalog satırına rağmen diyalog seçeneklerinin azlığı nedeniyle eleştirmişti. Buna rağmen Bethesda'nın Starfield'daki karaktere ses vermek istediği ve hatta birkaç satır diyalog kaydettiği bir nokta olduğu öğrenildi: "Bir aktör tuttuk, sesi aldık, onu dinledik ve 'Biliyor musunuz, bu adam çok spesifik,' dedik".

Görünüşe göre Starfield'ın tasarımcıları oyunculara maksimum ifade yelpazesi sunulduğundan emin olmak istemişler. Görünüşe göre Bethesda birden fazla seslendirme sanatçısı getirmeyi ya da sadece "daha uygun" olan tek bir seslendirme sanatçısıyla çalışmayı düşünmüş. Ancak sonuçta Bethesda bunun işe yaramayacağını fark etti.

Pagliarulo, "Bunu gerçekten yapmanın ve oyuncunun olmak istediği kişi olmasına izin vermenin tek yolunun seslendirilmemiş bir kahramana sahip olmak olduğunu fark ettik" dedi. Pagliarulo, AAA oyunlarda seslendirilen kahramanın rolü üzerine düşünmeye devam etti.

"Sektörde her kahramanın seslendirildiği bir dönem vardı. Bu bir AAA olayıydı. 'Biliyor musunuz, belki de durum böyle değildir, belki de hayranlar oyundan daha fazla keyif alacaktır…' diye düşünmeye başladık. Yani, farklı şeylerle oynadık. Fallout 4 ve diğer RPG'lerde oyuncular bir diyalog satırını, bir oyuncu yanıtını okumaktan hoşlanmıyorlarsa ve sonra tıklayıp [farklı bir konuşma satırı] alıyorlarsa büyük bir tartışma var."

"Ama sorun şu ki, sonra okuyorsunuz, sonra tıklıyorsunuz ve aynı şeyi söylemeleri için beklemeniz gerekiyor. Yani bu da ideal değil. Sonra 'Sadece mesajlaşsak nasıl olur' diye düşündük ve bu gerçekten özgürleştirici oldu. Starfield'da 200.000 satırdan fazla konuşma diyaloğumuz var ama seslendirilmiş kahramanımız yok. Böylesine büyük bir dünya yaratmamızı sağlayan şey de seslendirilmiş bir başkahramanımızın olmamasıydı."

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Starfield'ın yaklaşımının ne kadar işe yaradığını 1 Eylül'de Xbox Series X|S ve PC'de dünya çapında yayınlandığında göreceğiz.