Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün Agresif Tırmanış ve Manevra Testi Görüntüleri Paylaşıldı
Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA PT-4'ün, uçuş testlerine devam ediliyor. Bu kapsamda, gerçekleştirilen agresif tırmanış ve manevra test uçuşuna ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Söz konusu görüntüleri, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji