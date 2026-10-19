Bayburt'taki Deneyap Atölyesi'nde yeni dönemin ilk dersleri başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bayburt Gençlik Merkezi bünyesindeki Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yeni eğitim döneminin ilk dersleri başladı. Atölyede öğrenciler, teknoloji ve proje geliştirme alanlarında eğitim alacak.

Yeni dönem kapsamında öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve yenilikçi projeler geliştirme becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Teknoloji odaklı eğitimlerle gençlerin üretkenliklerini artırmaları ve fikirlerini projelere dönüştürmeleri için çalışmalar yürütülüyor.

Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören öğrenciler, uygulamalı çalışmalarla teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı