Baldur's Gate 3 Xbox Game Pass'e eklenmeyecek

2023 yılının en beklenen oyunlarından Baldur's Gate 3, geçtiğimiz ağustos ayında hem bilgisayar hem de konsollar için piyasaya sürüldü. Çıkış yaptıktan sonra çok satanlar listesinin altını üstüne getiren yapım, Xbox Game Pass kullanıcıları tarafından da beklenmeye başladı. Bunun için birkaç haftadır açıklama bekleniyordu. Bugün ise Baldur's Gate 3 geliştiricisi, oyunun Game Pass kütüphanesine eklenip eklenmeyeceği sorusunu cevaplandırdı.

Baldur's Gate 3, Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek mi?

Larian Studios tarafından geliştirilen Baldur's Gate 3, hiç şüphesiz bu yılın en başarılı oyunlardan birisi oldu. Çıkış yaptığı ay milyonlarca satış yaparak geliştiricisini mutlu etmeyi başaran yapım, oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden The Game Awards'ta Alan Wake 2 ve Marvel's Spider-Man 2 gibi büyük rakiplere karşı "Yılın Oyunu" ile birlikte birkaç ödül kazandı.

Baldur's Gate 3'ün Game Pass kütüphanesine ekleneceği tahmin ediliyordu. Zira oyunun Xbox konsolu için de piyasaya sürülmesi bu beklentileri giderek artırdı. Fakat geliştirici firmadan bu konuyla ilgili bütün umutları söndüren bir bilgi geldi.

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Larian Studios'un CEO'su Swen Johan Vincke, katıldığı bir röportajda Baldur's Gate 3 ile ilgili bazı önemli soruları cevapladı. Vincke, oyunun geliştirilmesi için büyük bir çaba sarf ettiklerini ve oyuncuların ödedikleri bedelin karşılığını fazlasıyla aldıklarını belirtti.

Bununla beraber CEO, merak edilen soruyu da yanıtladı; Baldur's Gate 3'ün Xbox Game Pass abonelik hizmetine eklenmeyeceğini açıkladı. Eklenmesi içinse, verdikleri büyük emeğin karşılığında bir ödeme almayı hak ettiklerini dile getirdi.

5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu

Bu yılın başlarında Microsoft'un bazı belgeleri ortaya çıktı. Bu belgelerde teknoloji devinin Baldur's Gate 3'ü Game Pass hizmetine eklemenin tahmini olarak 5 milyon dolar maliyet oluşturacağı bilgisi yer alıyordu. Bu rakam, Star Wars Jedi: Survivor içinse 300 milyon dolardı. Şirketin Baldur's Gate 3 için yapacağı ödeme, sosyal medyada oldukça tartışma konusu olmuştu.

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