Baldur's Gate 3'te Gizli Bölüm Ortaya Çıktı!

Baldur's Gate 3 oyununda bulunan ve çok az kişinin bildiği gizli bir bölüm ortaya çıktı. Oyunun oyunculara sunduğu seçenekler ve uzun oyun süresi nedeniyle bu bölümü bulmanın zor olduğu belirtiliyor.

Baldur's Gate 3 'te Astarion'u canlandıran Newbon, 31 Ağustos'ta düzenli olarak yaptığı Twitch yayınlarından birinde, oyunun henüz kimsenin bulamadığı belirli bir bölümü olduğunu ve bunu bilen nadir kişilerden biri olduğunu açıkladı.

Baldur's Gate 3'teki 2 saatlik gizli bölümünü çok az kişi biliyor ve dile getirilmesi yasak

Klibin başında Newbon, oyunun çok sayıda seçeneği ve yüzlerce saatlik oyun süresi boyunca dallanan yolları nedeniyle, oyuncuların bir dizi içeriği tamamen kaçırmasının mümkün olduğu gerçeğini aktarıyor.

Aktör daha sonra kimsenin bulabileceğini düşünmediği gizli sekansla dalga geçmeye devam ediyor: "Bildiğim bir şey var ki, kimsenin çözeceğini sanmadığım bir şey yapmadığınız sürece ulaşamazsınız" diyen Newbon, kendisine bunun gizli olarak söylendiğini ve kimseye söylemesine izin verildiğini düşünmediğini de sözlerine ekledi. "Sanırım ben de bunu bilen birkaç kişiden biriyim. Bu oldukça çılgınca" diye devam etti.

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Newbon, bir noktada çok özel bir dizi eylemin ardından birilerinin bunu bulacağını ve yaklaşık iki saatlik bir içerik olduğunu söylüyor. Yayında sekansın kendi karakteri Astarion ile ilgili olup olmadığı sorulduğunda, "Hiçbir şey söyleyemem, kelimenin tam anlamıyla size bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim. Size belli belirsiz bir ipucu ya da ima bile vermeyeceğim… Larian işte böyle bir şirket, çok zekiler" dedi.

Bu klibin şu anda yaklaşık üç haftalık olduğunu belirtelim, bu nedenle Baldur's Gate 3 hem PC hem de PS5'te mevcut olduğu için birisinin gizli içeriği keşfetmiş olması da pek tabi mümkün.

Videonun altındaki yorumlarda bazı kullanıcılar bunun ne olabileceğine dair teorilerini dile getirirken, bir kişi bunun erken erişim Shadowheart romantizm sahnesi olduğunu düşündüğünü söyledi ki bu sahnenin oyun resmi olarak piyasaya sürülmeden önce elde edilmesi imkansızdı. Diğerleri ise Newbon'a gizlice söylendiği için gizli içeriğin çekirdek kadroyla hiçbir ilgisi olmadığına inanıyor.

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Baldur's Gate 3 yüzlerce olasılığı olan devasa bir oyun; Larian daha önce oyunun yaklaşık 17.000 son varyasyonu olduğunu açıklamıştı. Dolayısıyla bulunması biraz (!) zaman alabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.