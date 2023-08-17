Ağustos ayında çıkış yapan Baldur's Gate 3, oyun dünyasında rekorlar kırıyor. Rol yapma oyununa yönelik rağbet ise farklı modlar geliştirilmesine kapı aralıyor. Son olarak BG3'ü Witcher tarzı bir görünüme kavuşturan aksiyon RPG modu yayınlandı. Oyuna ayrıca 'WASD' ile hareket etme yeteneği ekleyen bir mod da eklendi.

Ağustos ayında çıkış yapan Baldur's Gate 3, oyun dünyasında rekorlar kırıyor. Rol yapma oyununa yönelik rağbet ise farklı modlar geliştirilmesine kapı aralıyor. Son olarak BG3'ü Witcher tarzı bir görünüme kavuşturan aksiyon RPG modu yayınlandı. Oyuna ayrıca "WASD" ile hareket etme yeteneği ekleyen bir mod da eklendi.

Baldur's Gate 3 için aksiyon RPG modu çıktı

Baldur's Gate 3 için hazırlanan iki yeni mod, rol yapma oyununu, Witcher 3'ü andıran üçüncü şahıs macerasına dönüştürdü. İki geliştirici tarafından sunulan mod, BG3'te kameranın kilidini açıyor ve karakteri farklı açıdan kontrol etmeye izin veriyor.

Bir diğer mod ise karakterleri "WASD" tuş kombinasyonuyla kontrol etmenizi sağlıyor. Oyuncular, bu mod sayesinde üçüncü şahıs RPG'lerdeki gibi klavye tuşlarıyla hareket edebiliyor. Mod yapımcısı yeni güncellemeler ile koşma ve farklı yürüme efektleri ekleyeceğini dile getirdi.

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Bu modlar Baldur's Gate 3'ü farklı şekillerde oynamayı mümkün kılacak. Hatta kamera kontrolünün, rol yapma oyununun RPG yapımlar ile rekabet etmesini sağlayacak gibi duruyor. Ancak üçüncü taraf kişiler tarafından hazırlandığını ve oyunda çökmelere yol açabileceğini de belirtelim.

Öte yandan, Steam kısa süre önce Türkiye'de haftanın en çok satanlarını açıkladı. Birinci sırada CS: GO olsa da, Baldur's Gate 3'ün ikinci sıraya yerleştiği görüldü. 799,00 TL'lik fiyata sahip olan oyun PS5 ve PC için erişilebilir durumda.

Peki siz Baldur's Gate 3 modu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.