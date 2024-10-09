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Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı

Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
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Çocukların ve gençlerin sıkça kullandığı Discord ve Telegram gibi uygulamalardaki siber zorbalıkların ortaya çıkmasının ardından bakanlık düğmeye bastı. Uzmanların ailelere art arda uyarılarda bulunduğu uygulamalarla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord ve Telegram başta olmak üzere bazı sosyal ağlarda yaşanan siber zorbalığın ortaya çıkmasının ardından önemli bir açıklamada bulundu. Bu ağlarda suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmaların başlatıldığı bilgisini veren Bakan Tunç, yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcılarına bant daraltma ve erişimin engellenmesi gibi yaptırımların da uygulanacağını bildirdi.

Bakan Tunçaçıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ADLİ SORUŞTURMALAR BAŞLATILMIŞTIR"

Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır. Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır.

"ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir. Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Teknoloji

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