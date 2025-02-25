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Bakanlık bilgisayarlarını hackleyip Trump'ın Musk'ın ayağını öptüğü videoyu gösterdiler

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ABD'de bakanlığın bilgisayarları 'hack'lendi ve Başkan Donald Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başındaki Musk'ın ayaklarını öptüğü yapay zeka videosu bakanlık binasının tüm ekranlarından gösterildi. 19 saniyelik videoda "Yaşasın gerçek kral" ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'ın ayağını öptüğü yapay zeka videosu İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı'nda (HUD) gösterildi.

VİDEODA "YAŞASIN GERÇEK KRAL" YAZIYOR

Independent'ın haberine göre bakanlığın bilgisayarları 'hack'lendi ve Trump'ın Musk'ın ayaklarını öptüğü yapay zeka videosu bakanlık binasının tüm ekranlarından gösterildi. 19 saniyelik videoda "Yaşasın gerçek kral" yazıyor. Görüntülerde ABD başkanı, milyarder Musk'ın ayaklarını öpüyor.

"İLGİSİ OLAN HERKESE İŞLEM YAPILACAK"

HUD Sözcüsü Kasey Lovett Independent'a yayınlanan videoyla ilgili şunları söyledi: "Vergi mükelleflerinin kaynaklarının başka bir israfı. İlgisi olan herkese gerekli işlem yapılacak."

BİNADAKİ TÜM EKRANLARDA 5 DAKİKA BOYUNCA GÖSTERİLDİ

Gazeteci Maria Kabas'ın aktardığına göre video, kafeterya dahil binadaki ekranlarda beş dakika boyunca kesintisiz gösterildi. Kabas, "Personel, videoyu nasıl durduracağını bilmediği için her kata televizyonların fişini çekmesi için birini yolladı" dedi.

Bakanlık bilgisayarlarını hackleyip Trump'ın Musk'ın ayağını öptüğü videoyu gösterdiler
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

mide bulandırıcı. reziller

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

OLM PORTAKAL KAFALININ KARIZMAYI FENA YARDILAR VALLA :)))) MUUUHAHAHAHAA.

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Haber Yorumlarıbiracayipadam:

işini bilir trump karışmayın :)

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