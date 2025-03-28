Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya yaş sınırlaması bu yıl içerisinde gelecek

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyaya yönelik yaş sınırlamasına ilişkin yapılan düzenlemenin bu yıl içerisinde hayata geçeceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu bir süredir tartışılan sosyal medyaya yaş sınırlaması düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya tasarısı üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, düzenlemenin bu sene içinde hayata geçeceğini ifade etti.

DÖRT BAKANLIK DÜZENLEME İÇİN ÇALIŞIYOR

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci derecede, İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile de genel anlamda sosyal medyada yaş sınırlamasını değerlendirdiklerini söyledi.

TARİH VERDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiklerini anlatan Uraloğlu, bir yol haritası hazırladıklarını söyledi. Sosyal medya kullanımında 13-16 yaş arasının ebeveyn iznine tabi olması ve 13 yaş altına ise izin verilmemesi gerektiği şeklinde bir mutabakat sağladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bunu ete kemiğe büründürüp, Meclisimizin takdirine, AK Parti grubumuzca getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içinde yapmış oluruz." diye konuştu.