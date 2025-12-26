Sakarya Bilim Merkezi Muhteşem Bir Proje Olacak

'SAKARYA BİLİM MERKEZİ MUHTEŞEM BİR PROJE OLACAK'

Bir dizi program ve ziyaret kapsamında Sakarya'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır'ın ziyaretinde, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, üniversite yöneticileri ve şehir protokolü yer aldı.

Ziyaret kapsamında, yapımı devam eden Sakarya Bilim Merkezi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Bilim Merkezi'nin bilimsel altyapısının güçlendirilmesini ve iç donanımının TÜBİTAK desteğiyle hazırlanmasını kapsıyor. Projeyi yerinde inceleyen Bakan Kacır, "Bu merkez, sadece bir sergi alanı gibi değil, gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın araştırma, geliştirme ve teknoloji üretimi imkanlarından faydalanacağı bir merkez olacak. TÜBİTAK eliyle bu muhteşem merkezin en güzel şekilde donatılması için tüm imkanlarımızla destek sunacağız. Bilim Merkezi'mizin Sakarya'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise, Bilim Merkezi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuna uygun şekilde hayata geçirildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bilim merkezlerinin önemini özellikle vurgulamış ve büyükşehirlere bu merkezlerin kazandırılması yönünde talimat vermişti. Daha önce 3 bin metrekare olarak planlanan proje, bugün 7 bin 500 metrekare kapalı alanıyla inşa ediliyor. Burada bir kuluçka merkezi oluşturmayı, gençlere laboratuvar ortamları sunmayı hedefliyoruz. Bugün atılan bu imza, gelecek nesillere bilim ve teknoloji alanında çok kıymetli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Toplam 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak Sakarya Bilim Merkezi'nde sergi, atölye, etkinlik ve eğitim alanları yer alacak. Merkezde, enerji, uzay, algı ve bilim tarihi temalarında 4 kalıcı ve 1 geçici sergi alanında 220'den fazla etkileşimli düzenek bulunacak. Ayrıca merkez bünyesinde yer alacak 500 metrekarelik kuluçka alanında, gençler, üniversite öğrencileri ve girişimci adaylarının yenilikçi fikirlerini geliştirmelerine olanak sağlanacak. Bilim şenlikleri, yarışmalar ve söyleşilerle yıl boyunca aktif olacak merkez, bilimi toplumun tüm kesimleriyle buluşturacak.

İnşaat süreci devam eden projede çelik konstrüksiyon imalatının hızla sürdüğü, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği bildirildi.