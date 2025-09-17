Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TÜBA TEKNOFEST 2025 Doktora Bilim Ödülleri Törenine Katıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), TEKNOFEST 2025'te Doktora Bilim Ödüllerine katıldı. Bakan Kacır, "Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesini hayata geçirmesi bizler için Türkiye Yüzyılı iddiamızın en önemli unsuru. ve yine biliyoruz ki teknolojik atılım, teknolojik hamle ancak bilimsel inkişaf ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla bilim insanlarımızın çalışmalarının desteklenmesi, güçlendirilmesi ve katma değeri dönüşmesi yine bizim öncelikli hedefimiz" dedi.

'TEKNOLOJİK HAMLE ANCAK BİLİMSEL İNKİŞAF İLE MÜMKÜN OLACAKTIR'

Burada konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknofest Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunun milletimizle ve dünyayla buluştuğu önemli bir platform. Bu platformun en temel bileşenlerinden biri de birkaç yıldır hayata geçirdiğimiz Türkiye Bilimler Akademisi Teknofest Bilim Ödülleri. Bizler Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayabilen, stratejik alanlarda kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen bir ülke olma yolculuğunu en önemli beka meselemiz olarak görüyoruz. ve bu hedef doğrultusunda Türkiye'de yürütülen tüm bilimsel çalışmalara, inovasyon çalışmalarına, yüksek teknoloji çalışmalarına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde muazzam destek vermeye gayret ediyoruz. Biliyoruz ki; teknolojik bağımsızlık olmaksızın, ekonomik bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık olmaksızın, siyasi bağımsızlık ve tam bağımsızlık mümkün olamaz. Dolayısıyla Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesini hayata geçirmesi bizler için Türkiye Yüzyılı iddiamızın en önemli unsuru. ve yine biliyoruz ki teknolojik atılım, teknolojik hamle ancak bilimsel inkişaf ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla bilim insanlarımızın çalışmalarının desteklenmesi, güçlendirilmesi ve katma değeri dönüşmesi yine bizim öncelikli hedefimiz. Bu anlayışla hem Türkiye Bilimler Akademisi hem TÜBİTAK ve hem de diğer ilgili kurumlarımız eliyle bu yarışmaları hayata geçiriyor ve bilim insanlarımızın başarılarını takdir ve takif etmeye gayret ediyoruz. İşte bugün birazdan 14 bilim insanımıza yine burada ödüllerini tevcih edeceğiz. Ben ödül alsın ya da almasın bu yolculuk da bizimle birlikte olmuş sadece mühendislik bilimlerinde değil, sağlık bilimlerinde, insani bilimlerde, bilimin tüm başlıklarında bu çabaya, bu gayrete katkı sunmuş, tüm bilim insanlarımızı, araştırmacılarımızı yürekten kutluyor, Türkiye Bilimler Akademimizin kıymetli başkanına ve ekibine bu organizasyonu büyük bir başarıyla hayata geçirdikleri için şükranlarımı sunuyor saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi.

2019 YILINDA BAŞLADI

TÜBA, 2019 yılından itibaren paydaşı olduğu dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST'in öncelikli grupları arasında sayılan alanlarda, Türkiye kaynaklı üretilmiş doktora tezlerini ödüllendirmek adına 2021 yılında 'TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü' ihdas etti. Gelenekselleşen bu ödüller dört kategoride; Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Temel Bilimler alanlarında yürütülen bilimsel hakem değerlendirmeleri sonucunda birincilik, ikincilik ve üçüncülüğe hak kazanmış tez sahiplerine veriliyor.