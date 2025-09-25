Bahçeşehir Üniversitesi, Girişimcilere Uluslararası Destek Sağlayacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptığı anlaşmayla TURCORN 100 Programı'nın resmi iş birliği partneri olan Bahçeşehir Üniversitesi, globalleşmek isteyen başarılı girişimcilere BAU Hub Belçika Merkez Ofisi'nin kapılarını açtı. Anlaşmanın önemine dikkat çeken BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu "TURCORN girişimlerine uluslararası köprü olacağız" dedi.

TEKNOFEST 2025, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bahçeşehir Üniversitesi arasında gerçekleşen iş birliğinin imza törenine de ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun ve BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu'nun imzaladığı anlaşmayla Bahçeşehir Üniversitesi TURCORN 100 Programı'na resmi iş birliği partneri olarak katıldı. Türkiye'nin tekno girişimlerini küresel pazarlara taşıma hedefiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen TURCORN 100 Programı'nın yeni partneri olan Bahçeşehir Üniversitesi, BAU Hub Kuluçka Merkezi, alt yapı destekleri, programlar, ulusal ve uluslararası bağlantılara ulaşım, birebir mentorluk imkanlarıyla girişimcilere destek verecek. Bahçeşehir Üniversitesi Hub Belçika Merkez Ofisi'nin kapılarını da global pazarlara açılmayı amaçlayan başarılı Türk girişimlere açarak, globalleşme süreçlerine katkı sağlayacak.

'GİRİŞİMCİLERE ULUSLARARASI KÖPRÜ OLACAĞIZ'

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu iş birliğinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bahçeşehir Üniversitesi olarak yalnızca Türkiye girişim ekosisteminde değil global arenada da girişimcilere destek olmayı önemsiyoruz. TURCORN 100 Programı'na üniversitemiz bünyesinde yer alan ve farklı alanlarda birçok girişimcilik projelerinin çatısı olarak konumladığımız BAU Hub Kuluçka Merkezimiz öncülüğünde katılmamız, girişimcilerimizin hem ulusal hem de uluslararası arenada daha görünür ve etkili olmasına katkı sağlayacak. Bu iş birliği, üniversitemizin küresel vizyonunun da somut bir göstergesi olup, tüm girişimcilere uluslararası köprü olmayı hedefliyoruz."

'BAŞARI HİKAYELERİNİ GLOBAL ARENAYA TAŞIMAK İSTEYEN TURCORN'LARIN DESTEKÇİSİ OLMAKTAN MUTLUYUZ'

BAU Hub Kuluçka Merkezi Müdürü Seda Satır ise özellikle yurt dışını hedefleyen Türk girişimlere destek olacakları için çok mutlu olduğunu belirtti. Globale açılmak isteyen girişimlerin yurt dışındaki başlangıç sürecinde çok zorlandıklarına dikkat çeken Satır, atılan imzaların bu süreci kolaylaştıracağını belirterek şunları söyledi:

"Büyüme potansiyeli yüksek tekno girişimlerin global pazarlara açılmasını destekleyerek, teknoloji üretiminde sürdürülebilir küresel bir dönüşüme katkı sağlamayı amaçlayan TURCORN 100 Programı iş birliğiyle önemli bir ana hedefimiz var. Türkiye'de doğan TURCORN'ların başarı hikayelerini uluslararası arenaya taşımak istiyoruz. Bu yolculukta BAU Hub Belçika Merkez Ofis fırsat ve desteklerimizle TURCORN'larımızın en yakın destekçisi olmaktan mutluluk duyuyoruz."