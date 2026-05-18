MHP Genel Başkanı Bahçeli, TEKNOCAK Festivali'nde stantları gezdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen TEKNOCAK Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ni ziyaret ederek stantları gezdi, projeler hakkında bilgi aldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 18-19 Mayıs tarihlerinde ATO Congresium'da düzenlenen TEKNOCAK Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ne 81 ilden yaklaşık 500 mühendis ve üniversite öğrencisi katıldı. Festival kapsamında 100'ün üzerinde proje sergilendi.

Festivalde, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ismini verdiği yarış araçları "Göktay 1" ve "Göktay 2" de yer aldı.

Festivale katılan Bahçeli, stantları tek tek gezerek projeler hakkında bilgi aldı. Bahçeli'ye ziyaret sırasında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım eşlik etti. Bahçeli, ayrıca İSTİKLAL isimli yarış aracının kaputunu imzaladı

Proje sahipleriyle sohbet eden Bahçeli, katılımcıları tebrik ederek başarılar diledi. - ANKARA

