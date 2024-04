BAFTA Oyun Ödülleri 2024 Kazananları Açıklandı

BAFTA Oyun Ödülleri 2024 töreni nihayet gerçekleşti. Ödül kapsamında geçtiğimiz yıl boyunca yayınlanan en iyi oyunlar değerlendirildi. Peki BAFTA Oyun Ödülleri 2024 kazananları hangi yapımlar oldu? İşte tam liste.

BAFTA Oyun Ödülleri 2024 kazananları

Larian Studios için büyük bir gece olan törende Baldur's Gate 3, En İyi Oyun dahil olmak üzere dört kategoride ödül kazandı. Dungeons & Dragons türündeki rol yapma oyunu, Aralık ayında ise Game Awards 2023'ü kazanmıştı.

Ödüller kapsamında diğer kazananlar arasında En İyi Hikaye dalında Alan Wake 2 bulunuyor. Sadece Epic Games Store üzerinden sunulmasına rağmen, psikolojik gerilim hikayesiyle büyük ses getirmeyi başardı.

Cyberpunk 2077 ise Phantom Liberty genişlemesi sayesinde En İyi Gelişen Oyun ödülünü kazandı. En İyi Animasyon ödülünü alan yapım Hi-Fi Rush oldu.

BAFTA Oyun Ödülleri 2024 kapsamında verilen başlıca ödüller şu şekilde:

EN İYİ ANİMASYON: Hi-Fi Rush – Tango Gameworks/Bethesda Softworks

EN İYİ SANATSAL BAŞARI: Alan Wake 2 – Remedy Entertainment/Epic Games

EN İYİ SES: Alan Wake 2 – Remedy Entertainment/Epic Games

EN İYİ OYUN: Baldur's Gate 3 – Larian Studio/Larian Studio

EN İYİ GELİŞEN OYUN: Cyberpunk 2077 – CD PROJEKT RED/CD PROJEKT RED

EN İYİ AİLE OYUNU: Super Mario Bros. Wonder – Nintendo EPD/Nintendo

EN İYİ OYUN TASARIMI: Dave The Diver – MINTROCKET/MINTROCKET

EN İYİ ÇOK OYUNCULU OYUN: Super Mario Bros. Wonder – Nintendo EPD/Nintendo

EN İYİ MÜZİK: Baldur's Gate 3 – Borislav Slavov – Larian Studio/Larian Studio

EN İYİ HİKAYE: Baldur's Gate 3 Geliştirme Ekibi – Larian Studio/Larian Studio

EN İYİ TEKNİK BAŞARI: The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom – Nintendo EPD/Nintendo

OYUNCULARIN SEÇİMİ: EN İYİ OYUN: Baldur's Gate 3 – Larian Studio/Larian Studio

