Aydınlı öğrenci dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etti

Aydın Fen Lisesi öğrencisi Sevgi Özçetin, Fırst Robotics Competition'da kazandığı "Leadership Finalist" ödülüyle Amerika'daki dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etti.

Aydın'da eğitim gören lise öğrencisi Sevgi Özçetin, uluslararası robotik yarışmasında elde ettiği başarıyla gurur kaynağı oldu. Aydın Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sevgi Özçetin, dünyanın en büyük ve prestijli robotik organizasyonlarından biri olan Fırst Robotics Competition'da kazandığı "Leadership Finalist" ödülü ile dikkat çekti. Elde ettiği bu önemli başarı sayesinde takımını ve Türkiye'yi Amerika'da düzenlenen dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazanan Özçetin, uluslararası arenada boy gösterdi. Genç yaşına rağmen önemli bir başarıya imza atan Sevgi Özçetin, hem okulunun hem de Aydın'ın gururu oldu. Aydın Fen Lisesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, öğrencinin elde ettiği başarının takdirle karşılandığı belirtilerek, "Öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
