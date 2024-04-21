Avuç içi büyüklüğünde yeni nesil drone tasarlandı

Ortaya çıkan son sızıntılara göre, Linz Johannes Kepler Üniversitesi'ndeki bilim adamları resmen avuç içi büyüklüğünde bir drone tasarladı. Bilim dünyasında büyük bir coşkuyla karşılanan bu cihazın, tamamen yeni nesil malzemelerden üretileceği söyleniyor. Ultra ince ve hafif perovskite güneş panellerine sahip olacağı söylenen drone, enerji tüketimi anlamında da rakipleriyle yarışacak seviyede gibi görünüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Avuç içi büyüklüğünde drone görücüye çıktı

Çevreyi koruma anlamında da sürdürülebilir materyaller barındıracağı belirtilen drone, gram başına 44 Watt civarında bir güç sağlıyor. Bunun yarı-2D perovskit güneş hücreleri sayesinde mümkün olduğu belirtiliyor.

Son dönemde birçok cihazda sıkça kullanılmaya başlayan perovskite maddesi, emsallerine göre daha düşük maliyeti ve yüksek verimliliği ile öne çıkıyor. İnsan saçının tek bir telinden 20 kat daha ince olduğu söylenen güneş panellerinin, önümüzdeki yıllarda piyasaya çıkacak droneların da daha ince olmasını sağlayacak.

Yapılan son güncellemeyle birlikte drone'un uçuş süresinin de yaklaşık %6 oranında artırıldığı söylenirken, cihazın 4 farklı pervaneye sahip olduğu belirtiliyor. Gücünü tamamen güneş ışığından alacak olan hava aracı, böylece herhangi bir ekstra enerji kaynağına ihtiyaç duymadan uzun bir süre kullanılabilecek. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Japonya, uzay karavanı üretecek!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil dronelar iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz yerli ve milli drone teknolojilerini yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.