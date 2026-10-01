At kestanesi ve keçiboynuzundan üretilen biyoderi cüzdan TEKNOFEST'te finale kaldı

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GÖKHAN ÇALI / ORHAN PEHLÜL - Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da, at kestanesi ve keçiboynuzu tozlarının farklı oran ve formülasyonlarda bir araya getirilmesiyle geliştirilen biyoderi malzemeden üretilen cüzdan prototipi dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında düzenlenen Tarım Teknolojileri Yarışması'nda TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi Ayşe Betül Çakır ve arkadaşlarının geliştirdiği proje finale kaldı.

Öğrenciler, tarımda mikroplastik oluşumuna neden olan bazı plastik materyallere alternatif oluşturmak amacıyla bitkisel kaynaklı bir malzeme geliştirmek için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda peyzaj alanlarında bulunan at kestanesinin dökülen meyveleri toplanarak toz haline getirildi. Keçiboynuzu tozuyla farklı oran ve formülasyonlarda bir araya getirilen karışıma, gliserin, sodyum aljinat ve lavanta yağı eklendi.

Hazırlanan karışımın kurutulmasıyla elde edilen malzeme, öğrenciler tarafından işlenerek fermuarlı cüzdan prototipine dönüştürüldü.

At kestanesinin dökülen meyvelerini değerlendirdiler

11. sınıf öğrencisi Ayşe Betül Çakır, AA muhabirine, çalışmalarının temel amacının tarımda mikroplastik oluşumuna neden olan bazı plastik materyallere alternatif geliştirmek olduğunu söyledi.

Çakır, cüzdan prototipinin üretiminde at kestanesi tozu, keçiboynuzu tozu, gliserin, sodyum aljinat ve lavanta yağı kullandıklarını ifade ederek, "Tarımdaki mikroplastik oluşumuna sebep olan çeşitli plastik materyallerin yerine bu biyoderi materyalini kullanabileceğimizi düşünmekteyiz. Çeşitli formülasyonlar denedik, çok farklı materyallerle denemeler yaptık. Bu denemelerden bazı örneklerimiz var. Bir de prototip olarak fermuarlı bir cüzdan geliştirmiştik, o prototipimiz var." dedi.

At kestanesi meyvelerini toplayarak toz haline getirdiklerini anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"At kestanesi zaten peyzaj alanlarında oldukça bulunan bir ağaç. Bu ağaç meyvelerini döktüğü zaman bu meyveleri toplayıp toz haline getirdik. Daha sonra keçiboynuzu tozunu da temin ettik. Bu ikisinin farklı formülasyonlarda ve farklı oranlarda kombinasyonlarını deneyerek, diğer bahsettiğim gliserin ve sodyum aljinat gibi malzemelerle karıştırdım. Oluşturduğumuz karışımı da kurutarak bu malzemeyi ortaya çıkardık."

Malzemenin farklı kullanım alanları araştırılıyor

Okulun Almanca öğretmeni Vanessa Zogopoulou da öğrencilerin keçiboynuzu ve at kestanesinden suni deri olarak kullanılabilecek bir malzeme geliştirdiklerini belirtti.

Bu malzemeyle taşınabilir ve doğada çözünebilen bir ürün geliştirdiklerini ifade eden Zogopoulou, öğrencilerin malzemeyi belirledikten sonra farklı yöntem ve formülasyonlar üzerinde çalıştığını söyledi.

Ürünün farklı aşamalarda üniversitelerde test edildiğini aktaran Zogopoulou, yapılan testlerde malzemenin dayanıklılığı ve kullanımına ilişkin sonuçların ortaya konulduğunu anlattı.

Öğrencilerin geliştirdiği malzemeden hazırlanan cüzdan prototipi, TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçilerin beğenisine sunulurken proje, Tarım Teknolojileri Yarışması'nda finale kalan çalışmalar arasında yer aldı.

Kaynak: AA