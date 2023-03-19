Diablo'nun gizemli ve tehlikeli dünyasındaki maceranıza eşlik eden ASUS ROG Phone Diablo Immortal Edition kutu açılımı sizlerle.

Blizzard Entertainment ile işbirliği içinde ROG, ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition'ı tanıttı. Bu sınırlı sayıda temalı telefon ve uyumlu aksesuarlar, Diablo'nun gizemli ve tehlikeli dünyasındaki maceranıza eşlik ediyor. ASUS ROG Phone Diablo Immortal Edition kutu açılımı sizlerle.

ASUS ROG Phone Diablo Immortal Edition kutu açılımı!

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ROG Phone 6'yı temel alan Diablo Immortal Edition, iblisler ve canavarlardan oluşan kabus gibi hayvanat bahçesiyle ikonik savaş macerasını yansıtan ayrıntılar içeriyor.

Güç düğmesiyle ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition'ı açtığınızda, Diablo'nun cehennem dünyasına giriyorsunuz. Özelleştirilmiş Her Zaman Açık Panel ve gelen çağrı bildirimleri ile birlikte temalı animasyonlar, canlı duvar kağıtları, şarj animasyonları, harika ses efektleri sizi karşılıyor.

ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition'da Shield Blessing Aero Case ve Fahir's Light kullanılarak ortaya çıkarılabilen görünmez mürekkeple gizli işaretler içeren bir Sanctuary haritası bulunuyor. Ayrıca oyunun logosuna göre şekillendirilmiş, benzersiz bir şekilde hazırlanmış bir Ölümsüzlük İtici Rozeti var.

ASUS ROG Phone Diablo Immortal Edition teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ 1. Nesil Mobil Platform Qualcomm Adreno 730

Bellek: 16 GB LPDDR5

Depolama: 512 GB UFS 3.1

Ekran: 6,78 inç 20,4: 9 (2448 x 1080) 165Hz / 1ms Samsung AMOLED. Corning Gorilla Glass Victus. Delta-E < 1

Arka kamera: Sony IMX766 50 MP görüntü sensörü – 1/1,56" büyük sensör boyutu, 1 µm piksel boyutu. F1.9 diyafram açıklığı, 35 mm filmli kamerada 23,8 mm eşdeğeri odak uzaklığı İkinci Arka Kamera: 13 MP, Ultra geniş açılı kamera, 35 mm filmli kamerada 12,5 mm eşdeğeri odak uzaklığı Üçüncü Arka Kamera: 5 MP, Makro

Ön kamera: 12 MP 35 mm filmli kamerada 27,5 mm eşdeğeri odak uzaklığı

Kablosuz: Entegre WiFi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO) 2,4 GHz/ 5 GHz/ 6 GHz WiFi Bluetooth ® 5.2'yi ( HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP), Qualcomm aptX

Batarya: 6.000 mAh (tipik) yüksek kapasiteli pil, Hızlı Şarj 5.0 ve PD + 65W hızlı şarj