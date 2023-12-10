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Asus ROG Phone 8 Serisinin Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

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2024'ün başlarında tanıtılması beklenen Asus ROG Phone 8 serisi, performans testinde ortaya çıktı. Standart modelin tek çekirdekli testlerden 2.213, çok çekirdekli testlerden ise 7.048 puan aldığı görüldü. Pro modelinin ise sırasıyla 2.271 ve 7.360 puan elde ettiği belirtildi. Telefonların Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı ve 4 nm teknolojisiyle üretileceği açıklandı. Ayrıca, standart modelde 16 GB, Pro modelinde ise 24 GB RAM kullanılacağı ifade edildi.

Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen Asus ROG Phone 8 ailesi için önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2024'ün başlarında tanıtılacağı söylenen akıllı telefonlar son olarak performans testinde ortaya çıktı. İşte ROG Phone 8 serisinin Geekbench puanları!

Asus ROG Phone 8 Geekbench puanı

Asus ROG Phone 8 serisi AI2401_D ve AI2401_A model numaralarıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Buna göre standart model tek çekirdekli testlerden 2 bin 213 ve çok çekirdekli testlereden ise 7 bin 48 puan almayı başardı. Pro'nun puanlarıysa sırasıyla 2 bin 271 ve 7 bin 360 olarak ölçüldü.

Geekbench veri tabanına baktığımızda telefonların Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacağını söyleyebiliriz. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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Performans testlerinde karşımıza çıkan bir diğer detay ürünlerdeki RAM miktarı. Buna göre standart modelde 16 GB, Pro'da ise 24 GB'lik bir bellek kullanılacak. Tabii burada daha fazla RAM ve bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Son olarak iki cihazın da Android 14 çalıştıracağını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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