Assassin's Creed Mirage, Yeni Nesil Konsollarda Satış Rekoru Kırdı

Ubisoft, serinin köklerine dönen Assassin's Creed Mirage ile satış rekoru kırdığını açıkladı. Mirage, Xbox Series X/S ve PlayStation 5'te en çok satan yapım oldu. Oyun, yeni nesil konsollarda en iyi açılışı yaparak önceki AC oyunlarını geride bıraktı.

Ubisoft, serinin köklerine dönen Assassin's Creed Mirage ile satış rekoru kırdığını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre Mirage, yayınlandığı güne kıyasla yeni nesil konsollarda (Xbox Series X/S ve PlayStation 5) en çok satan yapım oldu.

Assassin's Creed Mirage, yeni nesil konsollarda en iyi açılışı yaptı

Kesin rakamlar açıklanmasa da Ubisoft, Xbox Series ve PlayStation 5'teki Mirage satışlarının, platformlardaki diğer AC oyunlarından daha iyi olduğunu belirtti. Tüm platformlardaki oyuncu sayılarının, Origins ve Odyssey gibi önceki yapımları aştığını belirtelim.

Bilmeyenler için Mirage, 9. yüzyıl'da ve Bağdat'ta geçiyor. Gizlilik ve parkur odaklı oyun, serinin köklerine dönüş sunmayı vadediyor. "Serinin kökenlerini" vurgulayan Ubisoft, sadece 6 gün gibi kısa bir tarihte AC hayranlarını cezbetmiş gibi görünüyor.

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Oyunun, yeni nesil konsollara ek olarak; PC, Xbox One ve PS4 gibi platformlar için sunulduğunu da belirtmek gerekiyor. Ubisoft'un paylaştığı rakamlara göre sadece 6 günde, 60 milyondan fazla Leaps of Faith (İnanç Sıçrayışı) yapıldı ve Bağdat'taki 1,2 milyondan fazla kedi sevildi.

Mirage için istenen özellikler;

AyarlarMinimumOrtaYüksekUltra Çözünürlük1080p / 30 FPS1080p / 60 FPS1440p (2K) / 60 FPS2160p (4K) / 60 FPSİşlemciIntel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1600Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700XIntel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600XEkran KartıIntel Arc A380 6GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 570 4GBIntel Arc A750 8GB/NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB/AMD Radeon RX 5600 XT 6GBIntel Arc A770 8GB/ NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB/AMD Radeon RX 5700 XT 8GBNVIDIA GeForce 3080 10GB/AMD Radeon RX 6900 XT 16GBRAM8GB16GB16GB16GBİşletim SistemiWindows 10/11Windows 10/11Windows 10/11Windows 10/11Depolama40 GB40 GB40 GB40 GB

Assassin's Creed Mirage 5 Ekim tarihinde PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için piyasaya çıktı. Ayrıca iPhone 15 Pro için özel bir sürümün ise 2024'ün ilk aylarında yayınlanması bekleniyor.