Ubisoft Connect, Assassin's Creed Mirage için ödülleri içerecek şekilde güncellendi. Ezio ve Altair kostümleri açılabilecek. En önemli ödül ise Ezio Revelations Kostümü.

Bu haftanın başlarında Ubisoft Connect, Assassin's Creed Mirage için ödülleri içerecek şekilde sessizce güncellendi. Ubisoft Connect puanları karşısında serinin efsane suikastçılarının kostümlerini açabileceksiniz.

Assassin's Creed Mirage'da Ezio ve Altair kostümleri açılabilecek

En önemli ödül muhtemelen Basim'in 100 Birim Ubisoft para birimi karşılığında İtalya'nın sefirinin yaşlılık yıllarındaki kıyafetini giymesini sağlayan 'Ezio Revelations Kostümü'.

'Altair Kostüm' seti bundan biraz daha düşük bir fiyata, 60 Birime satılıyor. Basim'in kartalı Enkidu için kilidi açılabilir bir 'Şahbaz' kostümü bile var ve bunu 30 Birim karşılığında elde edebiliyorsunuz.

Ubisoft'tan yeni Assassin's Creed için beklenmedik karar!

Bu öğelerden herhangi birinin kilidini açmak için yeterli Birim para birimine sahip olmak için Mirage'da veya diğer Ubisoft oyunlarında belirli görevleri tamamlamanız gerekiyor.

Ayrıca, oyunun para biriminin 50'si ile Mirage'da hafif bir avantaj sağlayan 'Dirhem Kesesi' öğesi gibi, kilidini açmak için aslında ücretsiz olan bir 'Basim Valhalla Kostümü' de var.

Önceki ödül, Basim'in Assassin's Creed Valhalla'daki görünümüne bir geri dönüş niteliğinde olup, teknik olarak karakterin yaşlandırılarak eski haline getirilmesini içerdiğini tahmin ediyoruz.

Assassin's Creed Mirage sistem gereksinimleri ateş ediyor!

Uzun süredir Assassin's Creed hayranları için Altair ve Ezio birer idol ve bu yüzden bu özel tasarımlar muhtemelen çok beğenilecek. Öte yandan, her iki karakterin kıyafetleri de ilk kez bir Assassin's Creed oyununda Ubisoft Connect ödemesi olarak karşımıza çıkmıyor.

Assassin's Creed Mirage bu hafta 5 Ekim'de piyasaya çıkıyor. Siz kostümler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.