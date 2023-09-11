Assassin's Creed 4: Black Flag Steam'den kaldırıldı, Ubisoft teknik bir hatadan bahsetti

Ubisoft, Assassin's Creed 4 Black Flag'in teknik sorunlar nedeniyle Steam'den kaldırıldığını ve yakında geri yükleneceğini açıkladı. Remake söylentileri ise henüz doğrulanmadı.

Bundan 1 hafta kadar önce sizlerle serinin en sevilen oyunlarından biri olan Assassin's Creed 4: Black Flag'in Steam'de satıştan kaldırıldığını paylaşmıştık. Ubisoft'un bunu hiçbir açıklama yapmadan yapması, remake söylentilerine mahal vermişti. Ancak durum başkaymış.

Ubisoft açıkladı: AC4 Black Flag, teknik bir hatadan dolayı Steam'den kaldırıldı

Ubisoft, Assassin's Creed 4 Black Flag'in teknik sorunlar nedeniyle Valve'ın Steam istemcisinden kaldırıldığını ve yakında platforma geri yükleneceğini doğruladı. Geçtiğimiz hafta Assassin's Creed 4 Black Flag Steam'den sessizce kaybolmuş, sadece açılış sayfası açık kalmış ve herhangi bir neden belirtilmemişti.

PC Gamer'a konuşan Ubisoft'tan bir temsilci "Assassin's Creed Black Flag'in şu anda Steam'den satın alınamadığının farkındayız" dedi. Yetkililer bunun teknik bir sorundan kaynaklandığını ve ekiplerin oyunu en kısa sürede geri getirmek için bir çözüm üzerinde çalıştıklarını belirttiler.

Assassin's Creed'in en sevilen oyununa remake mi geliyor?

Oyun Steam'den ilk kaldırıldığı zaman Assassin's Creed 4 Black Flag'in remake'inin yapılabileceği konusunda heyecan yaratmıştı, ancak maalesef durum bu değil. İlk çıkışından neredeyse on yıl sonra bile, uzun süredir devam eden gizlilik-aksiyon serisinin altıncı ana oyunu, bugüne kadarki en iyi Assassin's Creed oyunlarından biri ve uzun süredir hayranların favorisi olmaya devam ediyor.

Oyunun Steam vitrinine tekrardan tam olarak ne zaman döneceği şu anda bilinmiyor, ancak oyuna sahip olanlar hala oyunu yükleyebilir, başlatabilir ve oynayabilir.

İlk olarak 2013 yılında piyasaya sürülen ve eski neslin son Assassin's Creed oyunu olan Black Flag, önceki oyunların kapalı şehir sokaklarını terk ederek oyuncuları Karasakal ve Mary Read gibi karakterlerle birlikte Karayipler'de bir maceraya çıkarmıştı.

Serinin temel gizli suikast ve set-parça aksiyonu oyunda var olsa da deniz savaşı o zamana kadar seride görülen en büyük oyun dünyası ile ana odak noktası haline geldi. Assassin's Creed serisinin bugün geldiği noktaya baktığımızda, Valhalla ve Assassin's Creed: Odyssey gibi oyunlara olan etkisini fark etmek pek güç değil.

10 yıl sonra yeniden: Assassin's Creed 4 remake geliyor!

Bu arada Assassin's Creed 4: Black Flag için remake veya remastered söylentileri hala devam ediyor. Sadece henüz resmen onaylanmış bir şey yok ve muhtemelen yakın zamanda görmeyeceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.