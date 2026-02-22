Askerler, yasağa rağmen canlı yayın yaptı! Takipçilerden istedikleri ise skandal

Bir grup askerin, görev başındayken TikTok üzerinden açtıkları canlı yayın sosyal medyada büyük tepki topladı.

CANLI YAYINDA, KADIN İSTEDİ

Yayında rütbeli olduğunu iddia eden bir kişinin konuk kadına hakaret ettiği, bir diğer personelin ise "Komutanınıza kadın ayarlayın" şeklinde uygunsuz ifadeler kullandığı görüldü. Disiplin kurallarını ve sosyal medya yasağını hiçe sayan askerler, gelen tepkiler üzerine hesaplarını kapatarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili inceleme başlatması bekleniyor. TSK bünyesinde akıllı telefon ve sosyal medya kullanımı kesin kurallarla yasaklanmış olup, kurumun itibarını sarsan bu tür davranışların "personelin ilişiğinin kesilmesine" kadar varan ağır disiplin cezalarıyla sonuçlandığı biliniyor.

Kaynak: Haberler.com