ASELSAN'ın ASELFLIR600 Sistemi, Bayraktar AKINCI İHA ile Ankara'yı Görüntüledi

ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR600 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi, Bayraktar AKINCI İHA ile Ankara'yı görüntüledi.

ASELFLIR600'ün, Bayraktar AKINCI ile entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara semalarında gerçekleştirilen uçuşta ASELFLIR600, 9,1 kilometreden ÇELİKKUBBE unsurlarını, 30,7 kilometreden yapımına devam edilen Ay Yıldız Yerleşkesi'ni, 43,2 kilometreden Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i, 49,5 kilometreden Kocatepe Camisi'ni, 66,6 kilometreden Polatlı Kartaltepe Mehmetçik Anıtı'nı ve 120 kilometreden Esenboğa Havalimanı'nı görüntüledi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "ASELFLIR600'ün gözünden Ankara. Alanında dünyanın en yüksek performanslı kamerası ASELFLIR600'ün entegre edildiği Bayraktar AKINCI İHA'mız Başkent semalarında" ifadelerini kullandı.