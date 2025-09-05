Haberler

ASELSAN'ın ASELFLIR600 Sistemi, Bayraktar AKINCI İHA ile Ankara'yı Görüntüledi

ASELSAN'ın ASELFLIR600 Sistemi, Bayraktar AKINCI İHA ile Ankara'yı Görüntüledi
ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR600 elektro-optik keşif ve gözetleme sistemi, Bayraktar AKINCI İHA ile entegrasyon sürecinde Ankara semalarında önemli yapıları görüntüledi. ASELFLIR600, etkileyici mesafelerden çeşitli unsurları tespit edebilme yeteneği ile dikkat çekti.

ASELFLIR600'ün, Bayraktar AKINCI ile entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara semalarında gerçekleştirilen uçuşta ASELFLIR600, 9,1 kilometreden ÇELİKKUBBE unsurlarını, 30,7 kilometreden yapımına devam edilen Ay Yıldız Yerleşkesi'ni, 43,2 kilometreden Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i, 49,5 kilometreden Kocatepe Camisi'ni, 66,6 kilometreden Polatlı Kartaltepe Mehmetçik Anıtı'nı ve 120 kilometreden Esenboğa Havalimanı'nı görüntüledi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "ASELFLIR600'ün gözünden Ankara. Alanında dünyanın en yüksek performanslı kamerası ASELFLIR600'ün entegre edildiği Bayraktar AKINCI İHA'mız Başkent semalarında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
